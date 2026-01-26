浙江夫妻食網購娃娃菜老鼠藥中毒　全身出血送院搶救　疑包裝出事

近日，浙江台州的楊女士和丈夫因食用網購的娃娃菜後出現全身出血症狀，入院搶救。據醫院診斷結果顯示，夫婦兩人均為老鼠藥中毒，楊女士丈夫血液中檢測出殺鼠劑成分。隨後，涉事電商平台下架相關商家商品，警方將進一步調查。



楊女士花17元人民幣網購一箱娃娃菜。（掌聞視訊）

楊女士稱丈夫血液中檢測出殺鼠劑成分。（掌聞視訊）

浙江衛視的節目報道，2025年12月17日，浙江台州天台縣的楊女士和丈夫同時出現「食物中毒」症狀。據楊女士說，當天，她先出現流鼻血症狀，隨後她和丈夫同時嘴巴起血泡，流血不止。兩人隨即到天台縣人民醫院就診。

12月23日，醫院診斷結果顯示，「重度，殺鼠劑中毒」且伴隨重度貧血、凝血功能障礙。楊女士稱，丈夫抽血化驗時，出現了口腔、腸道出血，以及肺積水、呼吸衰竭等症狀。

醫院診斷證明顯示「殺鼠劑中毒」。（紅星新聞）

據楊女士回憶，家中沒有老鼠藥，唯一的外來食品源是通過某電商平台網購的一箱約8斤重的娃娃菜，於12月16日到貨。當天，夫婦倆清水煮了娃娃菜使食用，次日兩人同時出現身體不適的症狀。隨後，楊女士通過平台私信聯繫商家，對方否認食品裡含老鼠藥，兩人選擇報警。

商家否認食品及倉庫含老鼠藥。（瀟湘晨報）

商家否認食品及倉庫含老鼠藥。（瀟湘晨報）

經警方調查，鎖定了毒源為包裹娃娃菜的舊報紙在回收儲存中沾染殺鼠劑，商家為壓縮成本使用其包裝，導致有毒物質滲透污染蔬菜。目前，電商平台已將涉事商家商品下架覆核，並將根據調查結果嚴格處置。警方將根據平台提供的店主信息，追查全鏈條責任。