迷你版「廣州塔」打卡點因安全問題被拆　運營方：未來或會再造

廣州海珠區的迷你版「廣州塔」景觀建築已建造14年，近期因安全問題被拆除，街坊們齊呼「不捨得」。運營方透露，未來或許會再造一個類似景觀。



《廣州日報》報道，該建築因外形酷似廣州地標「廣州塔」，曾是商圈內的熱門拍照打卡點和市民相約聚集的地標。拆除後，原址已整理為一圈草坪，中間僅留有一根信號杆。

迷你版「廣州塔」曾是商圈內的熱門拍照打卡點。（江南西名店城商場微信公眾號）

原址已整理為一圈草坪，僅留有一根信號杆。（廣州日報）

迷你版「廣州塔」為何會被拆？

據了解，迷你「廣州塔」的誕生，源於運營方對主幹道電線杆的美化需求。此前該處曾嘗試佈置成樹木、燈籠等造型，2012年最終參照廣州塔設計成「小蠻腰」形態，成為街頭一道獨特風景。

該迷你版「廣州塔」位於江南西·名店城旁，而名店城已於2024年11月19日正式結業。結業並非因經營不善，而是物業方中國海洋石油南海東部有限公司廣州分公司收回物業不再續租所致。

迷你版「廣州塔」被拆。（南方都市報）

江南西·名店城運營方透露，拆除原因主要是因為該設施已停用一年多，其間未進行安全檢查和維護，存在一定安全隱患。「看到街坊們一直很喜歡這個『小蠻腰』（廣州塔），未來有可能在江南西其他位置重新設計並建造一個類似的景觀」。

對於此次拆除，屬地海珠區江南中街道回應稱，經向物業單位了解，該設施因設置時間較長、自然損耗明顯，出於安全考慮予以拆除。

拆除消息一出，不少市民紛紛曬出與它的合照，表達自己的不捨，不少網民發文指「再見了，我的青春」、「保存好了，留個紀念」、「我們互相陪伴彼此14年了」。