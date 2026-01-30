四川女獨遊東北意外暈倒　左手3指凍傷恐截肢！眾人急籌醫費

近日，四川冕寧一位21歲女大學生小陳前往黑龍江遊玩時，雙手雙腳不幸凍傷，被送往醫院接受治療。經醫生診斷為局部凍傷嚴重，左手三根手指已出現發黑症狀，可能面臨截肢。目前，小陳的父親陳先生已在籌款平台為女兒發起募捐，有2300多名愛心人士伸出援手捐款5萬餘元（人民幣，下同）。



小陳雙腳被凍傷。（紅星新聞）

小陳左手凍傷嚴重。（紅星新聞）

暈倒雪地不幸凍傷 千人籌款治療

《紅星新聞》報道，小陳是四川的一名大三學生。今年寒假，她打算在考試培訓結束後獨自前往東北遊玩，此行並未告知家人。

據小陳回憶，她傍晚乘車下車後不慎滑倒，弄丟了手機和眼鏡。由於高度近視，焦急之下，她在尋找眼鏡的過程中再次滑倒，之後便失去意識，暈倒在雪地里，所幸被路過的居民發現並報警，民警和醫務人員將她送往醫院救治。因長時間暴露在嚴寒中，她的身體被嚴重凍傷。

小陳被送上救護車。（紅星新聞）

小陳在醫院接受治療。（紅星新聞）

醫院診斷結果顯示，小陳雙手雙腳達到了三度、四度凍傷。陳先生表示，經過治療，目前女兒的雙腳大概率能保住，但左手三根手指因凍傷嚴重已出現發黑症狀，情況不樂觀，存在截肢風險。

小陳左手凍傷嚴重。（紅星新聞）

小陳意外凍傷讓家庭陷入困境。近日，陳先生在平台發起籌款，截至目前，已有2300餘名愛心人士伸出援手，累計捐款5萬餘元。

醫生介紹，凍傷根據嚴重程度一般可分為四度：一度最輕，主要表現為皮膚蒼白、麻木，復溫後會出現紅斑、水腫，有刺痛和灼痛感；二度凍傷會出現水疱，疼痛較為劇烈；三度凍傷表現為皮膚全層壞死，局部皮膚顏色為黑色或暗紫色，感覺消失；四度凍傷累及深部組織，可能導致肢體不同程度壞死，甚至需要截肢。