寒冷天氣成摺疊手機殺手！凍到「漏液」壞死　專家揭真相建議咁做

內地第27屆哈爾濱冰雪大世界日前開園，吸引大批遊客前往體驗冰天雪地，但不少來自南方的民眾攜帶摺疊式手機拍照留念，卻意外發現，在嚴寒氣溫下螢幕竟「花掉」無法顯示，引發熱議。



《極目新聞》報導，根據多名網友分享顯示，手機外的螢幕尚能正常使用，但一旦打開內部螢幕，畫面就出現彩色條紋、漏液或無法顯示的情況，有網友形容，簡直成了「像掰斷的雪糕脆皮」。

一名網友透露，她去年1月從浙江前往黑龍江省哈爾濱市參加婚禮，戶外拍照就發現螢幕故障，送修後被告知是因「溫差過大」導致「漏液」。另有遼寧省網友指出，帶孩子到戶外滑雪，回家發現摺疊手機無法正常顯示，「只能靠外螢幕撐著用」。

北京理工大學專家指出，摺疊手機「怕冷」關鍵在於材料特性，因為柔性OLED螢幕由多層高分子材料、有機發光層及超薄玻璃構成，低溫會使材料從柔韌狀態轉為脆硬，彎折時更容易斷裂。此外，鉸鏈內部潤滑油在低溫下變稠甚至凝固，也會增加開合阻力，進一步提高損壞風險。

專家建議，寒冷環境使用摺疊手機應注意保暖，避免長時間暴露在零下環境，可貼身收納並使用保暖手機殼。此外，戶外盡量減少開合次數，進出室內外時留出5至10分鐘緩衝時間。若出現卡頓或異常情況，切勿強行摺疊，應待手機回溫後再操作。

