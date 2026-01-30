不滿鄰居擺鞋架阻路 湖南女掛婆婆遺照出走廊 不料遭鄰居掟雞蛋
撰文：盧詩文
出版：更新：
1月28日，在湖南張家界，因鄰居在樓道放置鞋架影響通行，在多次投訴無果後雙方爆發「走廊大戰」，女子竟將婆婆遺照掛到樓道，不料卻遭鄰居掟雞蛋反擊。
屋主向遺照掟雞蛋 老公一腳踹翻鞋架
據《極目新聞》報道，1月28日，湖南張家界的熊女士稱，其鄰居從夏天開始就在門口放了一個多層的鞋架，上面擺滿鞋子。因為樓道較窄，且熊女士不常回家住，偶爾回來時很影響通行，有時帶著行李把鞋架撞倒後，還要把鞋幫他們撿起來，覺得非常惡心。
據悉，熊女士曾多次向物業投訴，但都沒有得到有效處理。一氣之下，她竟將去世婆婆的遺照掛在了正對領居家門口的牆上祭拜，企圖以「魔法擊敗魔法」。
但令她沒想到的是，鄰居竟往遺照上掟雞蛋反擊，見到自己母親的遺照被掟雞蛋，熊女士的老公一怒之下將對方的鞋架踹散架了。
29日，熊女士稱，昨天鄰居也報了警，報警後對方仍舊不處理在門口放鞋架的問題。對此，物業表示，根據相關消防法，不允許在門口放鞋櫃，會進行勸阻，也會對放置鞋架的業主下整改通知單。
據了解，因鄰里關係不和，往鄰居門口擺遺照的做法在此前亦有發生。據此前報道，2025年12月，有內地男網民反映，有鄰居將鞋子雜物放在門外，他多次告知鄰居，問題亦未見改善。最終該網民竟將爺爺的遺照放在門外，鄰居雖然不滿但最終也把鞋架撤掉了，通道也終於還原。
魔法打敗魔法？網民不滿鄰居擺雜物竟在走廊掛爺爺遺照 網民激辯浙江男持長矛殺鄰居一家釀1死1傷 開庭時放話：後悔沒殺他全家四川6旬漢幫鄰居殺過年豬 慘遭豬踢至四級傷殘 邀約者判賠52萬高三男生遭車撞傷昏迷一年離世 鄰居故意殺人罪成一審判死