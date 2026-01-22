浙江男持長矛殺鄰居一家釀1死1傷　開庭時放話：後悔沒殺他全家

2025年，疑犯陳某豪因鄰里糾紛持刀行兇，造成鄰居一死一傷。1月21日，陳某豪在庭審現場拒絕悔罪和賠償，甚至放出「後悔沒殺他全家，出去還要殺人」的狠話，引起公憤。



《紅星新聞》報道，起訴書顯示，被告人陳某豪家的豬欄間與被害人陳某周家相鄰，雙方因佔地問題產生糾紛。

陳女士父親在醫院接受治療畫面。（新京報）

一死一傷竟為「豬欄佔地」？

2024年5月15日，雙方發生爭執，受害人的母親在推撞過程中受傷，經調解，陳某豪賠償了經濟損失，但一直心懷不滿，產生了殺死受害人一家的想法。同年9月3日，他購買了一把長矛伺機作案。

2025年5月11日19時許，陳某豪攜帶長矛、尖刀，蹲守受害人陳某周。遇見陳某周後，陳某豪用長矛、尖刀捅刺他，在其倒地後，繼續捅刺其上身部位。

兩家因豬欄間佔地產生糾紛。（都市現場）

陳某豪接着來到受害人家中，用長矛捅刺其父親，遭到反抗。逃離現場後，他服用毒鼠強（老鼠藥）自殺未果。

經鑑定，被害人陳某周是他人刺器作用致肺破裂、縱膈破裂、心臟破裂等造成大失血死亡，其父親傷勢為輕傷二級。案發當晚，陳某豪打電話給民警投案，在村里一小店被捕。

疑犯當庭拒絕認罪 稱後悔沒殺光鄰居全家？

受害人姐姐陳麗娟透露，在法庭上，62歲的陳某豪承認自己的罪行，但是拒絕悔罪和賠償，表示之前兩家產生糾紛時就已懷恨在心，還說出「後悔沒殺光鄰居全家」的狠話。陳麗娟批評，陳某豪態度極其囂張。

受害人媽媽已經患上間接性的精神失常。（百姓關注）

陳麗娟的父母作為原告出庭，母親看到對方態度如此惡劣，情緒激動暈倒後被送醫。父親則表示，之前兩家產生糾紛，陳某豪打傷妻子，僅賠償3000多元（人民幣），自己始終不明白，陳某豪為何對自家人有這麼大的惡意。

被害人代理律師北京市京師律師事務所楊學春律師表示，法院送達賠償起訴狀時，被告人拒收，今天被告雖然當庭承認罪行，但態度強硬拒絕賠償，還當庭拒絕悔罪。

姐姐抱着弟弟的遺像。（都市現場）

對方明確表示不後悔作案，接受判決死刑，也稱如果有機會出去，還要殺陳麗娟。「他還嫌兇器不夠快，後悔自己買的老鼠藥是假的，不然早就自殺了，不會到今天被審判」。該案未當庭宣判。