性商教母周媛被立案調查　靠教撒嬌狂賺2700萬　課程被批顛覆三觀

連日來，自稱為「中國性商第一人」的網紅周媛，因其教授女性吸引男性課程遭封禁風波，持續發酵。有媒體稱，周媛名下「黑白顛性商學院」線下活動仍正常開展。



1月30日上午，湖南長沙雨花區市場監督管理局處稱，已聯合公安、文化等多個部門，成立工作專班，對黑白顛周媛進行立案調查，並責令其停止線上線下社會行為。



周媛自稱「中國性商教母」，其課程內容多涉及「如何討好男性」、「女性魅力提升」等。她在短片中教導女性要「眼神拉絲」、姿勢「呈X形」來吸引異性。當中被形容為「頂級狐狸精課程」的征服男人課程，收費更高達10萬元，各種課程吸引了過萬女學員，單是付費課收入就超過2400萬元人民幣（約2688萬港元）。

「中國性商教母」周媛憑「我眼神給出去」影片走紅網絡。（網絡圖片）

據南方都市報，1月25日，周媛名下「黑白顛性商學院」的工作人員告訴記者，「黑白顛」的線上課程系統還在修復中，暫時觀看不了，可能需要等待1到3天。

另一位工作人員則透露，因近期風頭太大，線上課程內容有一些調整，「線下還是正常上課活動的」。

天眼查顯示，周媛擔任法人、董事的湖南黑白顛生物科技有限公司，成立於2021年，注冊地址位於湖南省長沙市雨花區湘府中路德思勤城市廣場。

周媛被檢舉內容低俗、物化女性，遭抖音平台永久封鎖。（網絡圖片）

長沙市雨花區市場監督管理局工作人員介紹，雨花區政府高度重視，第一時間成立工作專班，該局聯合公安、網信、文化等相關部門，針對前期網絡的一些情況，專班正在密切關注此事，目前正進行全面調查。相關部門已責令黑白顛周媛停止相關線上線下的一些社會行為，後續將根據調查結果，對其主體公司進行相關查處。

針對黑白顛周媛立案案由是否為違反廣告法，該工作人員稱，目前仍在調查過程中，後續將根據調查結果作出相應處理。