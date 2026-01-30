北京SKP老鋪黃金現搶購熱潮　有人淩晨冒著嚴寒到商場排隊

國內黃金消費市場熱度近期不斷攀升，創下新高。有「黃金界愛馬仕」之稱的老鋪黃金，其線下門店更是人山人海，更有顧客不惜在嚴寒天氣下前來搶購。周五（30日）上午，老鋪黃金北京SKP店的工作人員表示，排隊等待時間需要3小時左右，部分暢銷款式已斷貨。



周四（29日），北京最高氣溫僅3℃，最低氣溫低至-4℃，但據社交平台上畫面顯示，當日上午，北京SKP商場尚未開門營業之際，外頭就已經有顧客排隊等候。當中，有人裹著厚厚的羽絨服，還有人帶著小板凳、露營椅，裹著毯子在排隊區等候。

有網民透露，她在1月24日活動首日便前往選購。當天上午9時30分，她開始在北京SKP商場地下車庫排隊，原預計等待四五個小時，詎料一排就是7個小時，直到下午4時30分才能進店。當時爆紅款式早已售罄，她只能退而求其次購買其他。

值得一提的是，老鋪黃金王府中環店、東方新天地店等多家門店，也出現了排隊情況。據官網介紹，老鋪黃金創立於2009年，為老鋪黃金股份有限公司旗下品牌，專營「中國古法手工金器」。

老鋪黃金門店大排長龍。（極目新聞）

周五，老鋪黃金北京SKP店工作人員介紹，目前部分暢銷款式已經斷貨，網上大熱的爬藤葫蘆暫無現貨，點鉆葫蘆款式也只有大號在售。價格方面，店鋪已參與商場的情人節活動，消費者可享受滿1000元減50元（人民幣．下同）的優惠，同時還能獲得商場10倍積分。此外，單筆實付滿10萬元的顧客，將獲贈一個首飾盒。

該工作人員還稱，商場是上午10時到晚上10時營業，但仍有顧客會提前到店排隊，甚至在前一天晚上或淩晨就來等候。據其觀察，周五上午，排隊等待時間約需3小時。