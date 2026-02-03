感情受挫連殺兩路人和女友　祖父母當幫兇焚屍　四川男被判死刑

近日，内媒爆出一宗駭人命案。2020年5月，四川一名00後男子因感情問題，隨機將兩名女性路人殺害，其祖父母不僅不報警，反而幫孫子毀屍滅跡。同年6月，他與女友起爭執後將對方勒死。最終，當地法院判處男子死刑，其祖父母也承擔相應刑事責任。



祖父母澆油焚屍助孫毀屍滅跡

綜合《中國新聞周刊》和《點時新聞》報道，2020年5月31日晚，王姓男子因與女友發生矛盾，怨氣滿腹，欲打算報復女性，當時他看到兩名女性路人在散步，遂將她們騙至一條小路，隨後殘忍用匕首將兩人殺害，並將屍體草草埋在田地裏。

四川男子和女友發生矛盾，遂隨機殺害兩名女性路人。（示意圖，網絡圖片）

次日，王男將自己的殺人埋屍的事情告知祖母，對方不僅沒有勸他自首，更讓丈夫幫孫子脫罪。為了銷毀證據，祖父母兩人先挖出兩具屍體，隨後運至家中豬圈，澆上汽油和菜油焚燒，再把部分殘骸拋進魚塘和河內，企圖消滅孫子犯下的惡行。

本性難移 再勒死17歲女友

在祖父母幫其毀屍滅跡後，王男愈來愈大膽。2020年6月11日，他與17歲女友在賓館見面，因兩人在前一日發生口角，他用事先準備好的布條反綁女友雙手，隨後用另一條布條勒死對方。

2021年7月22日，四川省宜賓市中級人民法院一審認為，王男故意剝奪他人性命，作案3宗，殺害3人，犯罪手段特別殘忍，認定王男犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身。

殺害兩名路人後，男子又活活勒死17歲女友。（示意圖，網絡圖片）

宣判後，王男提出上訴。四川省高級人民法院開庭審理，於2022年3月22日駁回上訴，維持原判。其祖父母兩人明知孫子殺人仍協助毀屍滅跡，構成故意殺人罪共犯，也承擔相應刑事責任。

2023年6月30日，最高人民法院核準四川省高級人民法院維持第一審，以故意殺人罪判處王男死刑。

網民：老人行為更心寒

案件在網上曝光後引發大批網民憤怒，尤其是王男祖父母毀屍滅跡的行為。 有人表示，「爺爺奶奶的行為更讓人心寒，要是當時報警，後面女友根本不會死」、「他們毀屍滅跡的手法比殺人還殘忍，豬圈焚屍、拋屍魚塘，簡直喪心病狂」。

還有人質疑，法律雖然對老年人犯罪有從輕或減輕的規定，但他們故意協助毀滅證據，間接導致第三宗命案，必須重判。