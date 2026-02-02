內地豪車經銷巨頭寶利德破產清算　總部人去樓空門貼封條

曾位居內地汽車經銷商百強前二十、專營多個國際豪華車品牌的寶利德控股集團，近期正式進入破產清算程序。包括杭州總部與義烏子公司相繼人去樓空、張貼封條，破產管理人已進駐辦公，象徵這家華東民營豪車經銷商巨頭走向終局，也折射出近年內地豪華車經銷體系面臨的產業壓力。



內媒《每日經濟新聞》報道，位於杭州西湖區公元大廈的寶利德總部5樓與10樓辦公區域1月29日已人去樓空。前台堆積未拆封的EMS快遞，其中一份來自上海國際經濟貿易仲裁委員會的延長審限通知書尤為醒目。

內地知名豪車經銷商破產倒閉，總部及分公司均被貼上封條。（每日經濟新聞）

此外，在該大樓15樓門口可見「寶利德破產債權申報管理人辦公室」標誌，顯示公司已進入破產清算程序。這家曾名列內地汽車經銷商集團百強榜前二十的民營企業，正式步入清算階段。

距杭州約100公里的義烏情況同樣冷清。寶利德兩家子公司門店大門緊閉，其中原義烏保時捷中心門口張貼查封封條，查封人顯示為「寶利德控股集團有限公司管理人」，查封時間為2025年12月20日。現場煙頭與灰塵遍佈，原有聯絡電話亦已成為空號。

破產管理人表示，目前正依《中華人民共和國企業破產法》處理債權申報與資產清理，工作人員在寶利德大廈輪值辦公。對於消費者尚未兌現的購車或服務權益，管理人指出須視個案情況評估處理，債權人多可透過線上方式完成申報。

公開資料顯示，寶利德成立於2001年，巔峰時期擁有30餘家豪華品牌4S店，曾取得勞斯萊斯、保時捷、阿斯頓馬丁等品牌授權。公司亦曾推動A股與港股上市計劃，但最終未能成功。

自2024年下半年起，市場陸續傳出寶利德欠薪、交車受阻等問題。去年9月，杭州中院裁定受理其破產申請，為這家老牌豪車經銷商敲響喪鐘。至2026年初，破產清算工作已全面展開。

業界人士指出，寶利德的倒下，不僅是單一企業經營失利，更反映大陸豪華車市場需求放緩、資金壓力上升與品牌競爭加劇的結構性挑戰。隨著新能源車崛起與消費結構轉變，傳統豪車經銷模式正面臨前所未有的轉型壓力。