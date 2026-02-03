江蘇兩頑童玩火監生燒死西摩犬　家長拒道歉：不就是一條狗嗎？

近日，江蘇兩名男童在屋苑玩煙花，活活燒死一隻西摩犬（內地稱：薩摩耶犬）。事後，男童家長堅決不願向西摩犬主人道歉，只願賠償6000元人民幣。對此，西摩犬的主人非常氣憤，便將男童火燒西摩犬的影片曝光在網上，引來不少網民憤怒指責。



男童明知西摩犬在籠子裏，還將點燃的煙花扔進去。（極目新聞）

籠子起火，西摩犬被活活燒死。（極目新聞）

西摩犬主人稱，狗狗養了7年，感情很深。（極目新聞）

西摩犬主人稱，當她過去時，狗狗已經死了。（極目新聞）

煙花點燃狗籠 西摩犬被活活燒死

《極目新聞》報道，姜女士平時將西摩犬安置在屋苑的一個籠子裏。2月1日，屋苑兩名男童將點燃的煙花扔進籠子裏，隨後火焰竄起，裏面的西摩犬不斷哀嚎，最終被活活燒死。

當姜女士衝過去時，已為時已晚，｢我聽到聲音衝過去時，籠子已經燒塌了｣，此時西摩犬已經被燒焦了，蜷縮在角落裏，看起來相當凄慘。

男童家長堅決不道歉 只願賠償6000元

令姜女士更心寒的是，男童家長事後處理事情的態度，當警方調解時，對方稱，｢孩子只是不懂事，惡作劇而已，可以賠償6000元，又或者再賠一隻西摩犬，差不多了｣。

面對姜女士要求在屋苑業主群公開道歉時，對方更是直接翻臉，｢不就是一條狗嗎，至於上綱上綫嗎，別影響我們名聲｣。

因為男童家長惡劣的態度，姜女士并不願意接受調解。

狗狗主人：西摩犬養了7年 感情很深

姜女士和家人養了這隻西摩犬7年，感情相當深，之所以把狗狗放在屋苑籠子裏，是因為牠很有靈性且很聽話，屋苑不少孩子都很喜歡給牠喂食，且物業也沒有反對。

男童火燒西摩犬的影片在網上曝光後，不少網民都非常氣憤，｢家裏養寵物的，真的不敢看｣、｢這家人太惡劣了｣、｢道歉都不願意，作惡成本太低了｣。

隨著事情發酵，網上有消息指，男童家長賠償6000元後，事件已圓滿解決。但姜女士回應，她並不接受賠償。