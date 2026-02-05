空間堪比商務艙！男子乘河北航空見前排缺座　可肆意伸腳「躺坐」

近日，一名乘客在搭乘河北航空航班時，選擇了緊急出口座位，意外發現前排靠窗位置的座椅被拆除，腿部空間大幅增加，甚至能舒展雙腳「躺著坐」，直呼舒適度堪比商務艙。此事在社交平台引發熱議，河北航空回應表示，緊急出口座位空間本就相對寬敞，具體配置以實際機上為準。



據該乘客描述，他習慣選坐緊急出口排位。2月4日，他搭乘河北航空NS3679航班，從石家莊飛往貴陽，在值機櫃檯選到緊急出口座位。登機後才發現，自己座位（54A）前方的靠窗位置竟然沒有座椅，前排僅剩中間及靠走道座位，導致他的腿部縱向空間極為充裕，能直接伸腳到前方，完全放鬆休息。

他在社交平台分享的現場照片顯示，前排橫向對應緊急出口門，但靠窗座位被移除，乘客雙腿可毫無阻礙地伸直。他表示，以前坐緊急出口雖也較寬敞，但從未遇過前排直接拆掉一個座椅的情況。

前排橫向對應緊急出口門，但靠窗座位被移除，乘客雙腿可毫無阻礙地伸直。（極目新聞）

不少網友在評論區跟進分享類似經歷，有人曬出照片顯示空間甚至更大，可半躺休息；不過，也有網友提醒，這類座位雖腿部空間大，但椅背通常固定呈90度，無法後仰調整，長途飛行時舒適度反而受限。

據航旅縱橫資料，該航班使用波音737-85C窄體客機。2月5日上午，內媒聯繫河北航空客服，客服說明緊急出口座位一般比普通座位寬敞，空間較大屬正常現象，具體座位布局需以實際登機時的機型配置為準。

航空業內人士進一步解釋，不同機型的座位間距與緊急出口門位置設計有差異，若某座位會阻礙緊急出口通道，航空公司可能會拆除單一座位或整排，以確保乘客在緊急情況下能快速、安全撤離。這也是部分緊急出口排前排出現「缺座」現象的常見原因。