韓國位列中國遊客元旦假期出境航班量第一 取代日本成最熱出境地
撰文：許祺安
出版：更新：
內媒《第一財經》報道，2026年元旦期間，中國遊客飛往韓國首爾的出境機票量同比增長3.3倍，是增幅最高的目的地。在TOP20出港國家/地區中，韓國航班量位列第一，赴日本航班量則同比下降40.5%。
根據內地旅遊平台「去哪兒」的統計，元旦假期最受旅客歡迎的TOP10出境遊目的地全部位於亞洲，首爾、曼谷、香港是最熱門出境目的地。而在此之前的一些節假日，日本一直位列出境遊最熱目的地。
元旦期間的國際航班量也體現了上述變化。航班管家數據顯示，TOP20出港國際/地區中，韓國航班量位列第一，同比2025年增長6.5%；TOP20中僅赴日本、泰國、澳大利亞航班量同比下降，其中赴日同比下降40.5%。
此前日本首相高市早苗發表「台灣有事論」使中日關係陷入緊張，中國官方更呼籲國民避免赴日本旅遊，各大旅遊企業並透露有遊客退訂、更改原先預定的日本旅遊行程。
日本稱不排除擁有核潛艇可能 國防部：防止軍國主義借屍還魂曾被中國制裁 日本議員石平「竄台」 國台辦：宵小之輩胡言亂語避提升日本軍事實力 商務部：加強軍民兩用物項對日出口管制官媒批日本文體界夾帶軍國主義元素 張本智和及三笘薰被點名襲擊事件頻發 中國駐日使館發安全警示 2華人跨年夜被撞重傷