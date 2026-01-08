韓國位列中國遊客元旦假期出境航班量第一　取代日本成最熱出境地

內媒《第一財經》報道，2026年元旦期間，中國遊客飛往韓國首爾的出境機票量同比增長3.3倍，是增幅最高的目的地。在TOP20出港國家/地區中，韓國航班量位列第一，赴日本航班量則同比下降40.5%。



2026年1月2日，日本氣象廳表示，東京市中心迎來今冬首場降雪，這場降雪比往年平均時間早一天，比上個冬季晚了14天。東京都著名景點淺草寺，2日晚上7時過後能看見雪花從空中徐徐降下。圖為雪花在淺草寺飄下的情景。（X@noga_photo_）

2025年6月18日，韓國青瓦台總統府前，遊客在此自拍。（REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo）

根據內地旅遊平台「去哪兒」的統計，元旦假期最受旅客歡迎的TOP10出境遊目的地全部位於亞洲，首爾、曼谷、香港是最熱門出境目的地。而在此之前的一些節假日，日本一直位列出境遊最熱目的地。

2026內地遊客元旦最熱門出境遊目的地。（去哪兒）

圖為2023年10月30日，韓國首爾景福宮內穿韓服的遊客來到一棵銀杏樹旁拍照。（Reuters）

元旦期間的國際航班量也體現了上述變化。航班管家數據顯示，TOP20出港國際/地區中，韓國航班量位列第一，同比2025年增長6.5%；TOP20中僅赴日本、泰國、澳大利亞航班量同比下降，其中赴日同比下降40.5%。

2026元旦假期前20出港國家/地區航班量及同比。（航班管家）

此前日本首相高市早苗發表「台灣有事論」使中日關係陷入緊張，中國官方更呼籲國民避免赴日本旅遊，各大旅遊企業並透露有遊客退訂、更改原先預定的日本旅遊行程。

圖為2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）