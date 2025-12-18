身著「戰袍」堅持維權　「性侵工傷認定」當事人被評定十級傷殘

據綜合內媒報道，全國首例「性侵工傷認定」案當事人崔麗麗近日收到了精神工傷傷殘等級鑒定，鑒定結果顯示，她因職場性侵導致的創傷後應激障礙，評定其精神工傷傷殘等級為十級。



據天津市津南區勞動能力鑒定委員會出具的《勞動能力鑒定結論書》鑒定意見顯示，崔麗麗因2023年9月23日創傷性事件至創傷後應激障礙（PTSD），鑒定結論為「傷殘十級」。據《工傷保險條例》規定，勞動能力鑒定是指勞動功能障礙程度和生活自理障礙程度的等級鑒定。勞動功能障礙分為十個傷殘等級，最重的為一級，最輕的為十級。

勞動能力鑒定結論書。（當事人提供）

職工工傷傷殘證。（當事人提供）

17日，崔麗麗再次身穿被侵害時的襯衣錄製影片，影片中她說，這個「十級」結論，是一份國家的認可，「它意味著國家法律正式承認：職場性侵所造成的、看不見的精神創傷，與身體傷害一樣，屬於工傷保險的保障範圍。這是一個重大的突破」。

據此前報道，2023年9月23日，當時身為天津德科智控股份有限公司（下文簡稱德科智控公司）銷售總監的崔麗麗到杭州出差，其間參加商務宴請後醉酒，遭到公司實控人（總經理）王某性侵。經過一場艱難的訴訟，2024年4月2日，法庭判決王某犯強姦罪，服刑四年，並賠償崔麗麗3000元。被侵害後，崔麗麗則患上了創傷後應激障礙，無法繼續正常上班。而她所在的公司不僅沒有幫她申報工傷認定，還以「曠工」「嚴重違反公司制度」為由要與她解除勞動合同，崔麗麗只能前往天津市津南區人社局申請工傷認定，從此開始了她的維權之戰。

崔麗麗在安定醫院等待就診。（紅星新聞）

2024年12月，崔麗麗收到天津市津南區人社局出具的《認定工傷決定書》，明確其受到的事故傷害符合《工傷保險條例》第十四條第（五）項規定，屬於工傷認定範圍。2025年3月24日，津南區勞動人事爭議仲裁委員會裁決德科智控公司繼續履行勞動合同，並支付停工留薪期工資、加班費等共計113萬餘元。該公司不服裁決，提起訴訟。7月16日，津南區人民法院判決駁回公司訴求；同年8月，判決生效。崔麗麗由此成為國內首例因職場性侵獲得工傷認定的當事人。

9月23日，崔麗麗與公司的勞動糾紛案首次開庭。她身著案發當天的襯衫出庭。她說，穿這件襯衫，是想直面創傷，同時表達「女性遭受侵犯與穿著無關」。這件襯衫不僅是「血衣」，更是「戰袍」。她穿著「戰袍」走進法庭的畫面，引起廣泛關注。

一周後，一段她的自拍影片被廣泛流傳。影片中，崔麗麗憤怒地說：「最大最貪的女人？輪得著你來給我封號嗎？事發多久報案，那是老娘的權利，老娘要的是2000萬加法辦！」這段影片源於一個月前她對一條惡意留言的回懟。王某被捕後，檢方向她徵詢是否出具諒解書，她提出了「2000萬加法辦」，用一個對方難以承擔的金額，強調王某必須受刑事處罰。隨著影片的不斷發酵，不堪入目的評論越來越多。有人質疑她「若真患PTSD，不可能穿著案發時的襯衫出庭」、「崔麗麗夫妻倆做局陷害王某」。還有人P出她與王某的「合照」，把老魏（崔麗麗丈夫）P成「綠帽」。私信中充斥著辱駡和髒話，崔麗麗曾一度想服藥了結生命。

崔麗麗和老魏。（紅星新聞）

崔麗麗在工作中獲得的獎狀。（紅星新聞）

勞動糾紛案一審首次開庭後，由於當時崔麗麗的勞動能力鑒定結果未出，一審中止，待有鑒定結果後再行審理。12月17日，經過80多天的等待，崔麗麗收到了《勞動能力鑒定結論書》，鑒定結論為「傷殘十級」。她很激動：與公司的勞動糾紛案有望儘快恢復審理。

回顧案件，崔麗麗認為，職場性侵的本質是權力關係中的掠奪：「他否認你的獨立人格和尊嚴，把你當作附屬品，不僅要求你貢獻能力和才華，也試圖佔有你的身體。」她認為，用人單位有責任建立明確的職場保護機制，用制度保障勞動者的人身安全和尊嚴。