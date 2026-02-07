駕駛艙風擋破裂　海航布魯塞爾飛北京航班緊急返航　旅客允退票

周五（6日），海南航空執行比利時布魯塞爾至北京航線的HU492航班起飛後不久，駕駛艙風擋突然出現破裂故障。機組人員果斷啟動緊急程序，實施空中放油減輕飛機重量後，安全返航布魯塞爾機場。航班隨後取消，所有旅客及機組人員均平安落地，無人員傷亡。



航班安全返航布魯塞爾機場。（民用安全網）

涉事飛機為波音787-9寬體客機，註冊號B-1546，機齡約7.1年，原計劃從布魯塞爾機場起飛，飛往北京首都國際機場T2航站樓，航程約7945公里。據了解，航班起飛不久後，機組即發現風擋異常破裂，為確保飛行安全，迅速依循民航標準應急程序處置，整個過程專業且有序。

HU492航班起飛後不久，駕駛艙風擋突然出現破裂故障。（民用安全網）

機組人員果斷啟動緊急程序，實施空中放油減輕飛機重量。（民用安全網）

航班平安返航後，海南航空已妥善安置受影響旅客，並承諾根據實際情況提供免費改簽或全額退票等服務，盡量減輕行程不便。截至2月7日，海南航空尚未發布官方詳細通報，涉事飛機已停場接受全面檢查，風擋破裂確切原因仍在調查中。

駕駛艙風擋破裂屬航空領域常見的突發機械故障，可能由鳥擊或高速外來物撞擊、溫度劇變引起的熱應力、結構疲勞，或加熱系統異常等多種因素造成。波音787系列的風擋採用多層複合結構設計，外層玻璃屬非承力層，此次事件未引發客艙失壓或結構性損壞，充分展現了現代民航飛機的冗餘安全設計與可靠性。機組在緊急情況下的標準化、冷靜處置，更是確保全員平安的關鍵因素。