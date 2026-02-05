九寨溝飛成都航班　女子花200元1人獨享客機　網笑：億萬富翁待遇

內媒《極目新聞》報道，一名女子訂購了2月1日川航從九寨溝到成都的航班，結果幸運獨享客機。川航職員告訴她，這趟航班只有她一個人，可以隨到隨飛。該名女子表示：「全部的機組人員都為我一人服務，該做的提醒和服務一樣不落，感覺好像包的專機一樣。」



內地一名女士稱，她訂購了2月1日由九寨溝飛往成都的四川航空航班，花費200元人民幣，結果該名乘客到機場前接到川航客服的電話，對方稱只有她一個人購買了該次航班，如果早到機場即可早點出發。

女子表示，她登機後艙門隨即關閉，不到5分鐘飛機就開始起飛了，機艙內除了3名空姐，就她一位乘客，「全部的機組人員都為我一人服務，該做的提醒和服務一樣不落，感覺好像包的專機一樣。」

事件引發網民討論，有人讚航班守諾，也有人認為只是返程需要：

「誠信企業。有的航空公司人少就找理由取消。」

「信守承諾，一人也飛，好樣的。」

「騙你的，沒有人它也飛，總不能不管飛返程路線的人吧。」

「返程飛機，一邊客流量大一邊客流量少就是這樣，就是一個人沒有這飛機還是得飛回去去那邊裝人。」



還有網民笑稱：「讓你體會一把億萬富翁的感覺，包機。」「這個不得吹一輩子……包機回川……」

《極目新聞》報道，四川航空客服2月4日回應稱，九寨黃龍機場飛成都天府機場的航班不是每天都有，乘客訂票後若不能按時走，不僅涉及住宿的問題，可能第二天也飛不走，要等幾天。