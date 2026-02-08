男子高鐵「靜音車廂」打鼻鼾被當場提醒　官方：乘客可掃碼反映

近日，高鐵「靜音車廂」內打鼻鼾是否會被乘務員提醒，再度引發網友熱議。2月6日，有網民發帖分享自己在動車靜音車廂睡覺時打呼，被乘務員上前提醒，甚至讓旁邊乘客幫忙喊醒自己，引發不少人共鳴與討論。



該網民描述，當時他在靜音車廂內睡著打呼，乘務員先嘗試提醒他起身繼續睡，但未成功，便請鄰座乘客幫忙叫醒。事後他在評論區表示，「打呼確實會影響到別人」，也有網友質疑「真的會被喊醒嗎？」7日上午，該網友接受《極目新聞》採訪時確認，乘務員當時就在他前方，估計是提醒無效後才讓旁人協助。

網民發帖分享。（極目新聞）

報道指出，2025年3月曾有類似影片流出，一名乘客在靜音車廂內打呼聲過大，片刻後乘務員上前輕拍將其喚醒。不少網友也咨詢，若遇到鄰座乘客打呼過大該如何處理？有乘客分享親身經驗：向列車員反映後，乘警上前勸阻，過程未當面找投訴人，保護隱私，下車後還電話確認情況，「還蠻好」。

影片顯示，一名乘客在靜音車廂內打呼聲過大，片刻後乘務員上前輕拍將其喚醒。（極目新聞）

2月7日，《極目新聞》記者聯繫12306平台人工客服，對方明確回覆：在靜音車廂內，若乘客打呼聲音過大，列車工作人員巡檢時聽到並判斷影響他人，會適當提醒；若其他乘客投訴，也會核實情況後處理。乘客可直接向列車員反映，或掃描座椅旁的「鐵路暢行」二維碼，在「鐵路不文明反饋」入口填寫資訊，工作人員核實後會介入。