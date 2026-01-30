2025中國高鐵新開16條　里程邁向5萬公里　2026多城將告別無高鐵

這是一張《中國鐵路營業線路圖》，繪製者為我們的老朋友——@貴廣十標段，圖中儘可能展示了當下中國鐵路的運營情況。每到新年伊始，她老人家就會推出一份當年年初最新版的《中國鐵路營業線路圖》。2026年開年，自然也不例外。



《中國鐵路營業線路圖》（地球知識局提供）

2025年剛剛過去，2026年春運即將來臨。

2025年，中國鐵路又有諸多新線開通運營，其中高鐵一共有16條（不計廣東城際、市域鐵路、擴能改造、既有線增客、恢復運營等）。

在空間分佈上，華中（尤其是湖北）、華東、西南地區為2025年新線開通的主力，其它地區也有部分新線開通，有的還是長大幹線，總體上雨露均霑。

尤其是沉寂已久的東北，今年終於有了高鐵新線。

在時間分佈上，共涉及七個月，以剛剛過去的12月為主，畢竟每年年底的12月自然是鐵路新線投產大月，共有9條新線開通，為全年之最，非常集中，佔據了半壁以上「江山」。

其次是國慶前的9月底，共計兩條；剩餘開通月份，3月、4月、6月、8月、11月，均為1條新線開通。

需要注意的是，2025年開通的16條高鐵新線中，有5條是「超短高鐵」，這些線路開通的時間普遍在上述「落單」的月份。如果去除這些線路，那麼12月開通高鐵的比例，又會大幅提升。

經過2026年1月26日零時起一季度列車運行圖調整，2025年開通的新線將與之前已開通的既有線路進一步融合，新線資源在新圖中得到充分運用，全國列車運行總體方案得到進一步優化。（部分線路圖的標識採用了模糊處理的方式。）

3月

3月15日，鄭開城際宋開段開通運營。這是鄭開城際的延長線，修建時長達8年之久。延長線開通運營，鄭開城際直接接入開封站，也終於終結了宋城路站長達10年的「斷頭」情況。與之而來的是，鄭開城際大幅加密車次，讓城際鐵路更像城際鐵路。

4月

4月26日，日蘭高鐵張日段開通運營，有着「中國最璀璨高鐵站」之稱的新日照站正式啟用。這是日蘭高鐵最後開通的一段，標誌着日蘭高鐵第二次實現全線開通。如果不出意外的話，這應該是日蘭高鐵最後一次全線通車。

至此，日蘭高鐵實現向東延伸，進了日照站。高鐵進了日照城區，同時魯南沿線城市，比如臨沂、菏澤、濟寧，可以通過日照站調向南下直通長三角地區。

這是在京港高鐵雄商段開通之前，魯南地區南下長三角的最佳方案。

6月

6月27日，渝廈高鐵重慶段開通運營，重慶東站正式啟用。黔江與重慶主城區實現高鐵直連，這標誌着重慶除主城外的三大分區，都實現了與主城的高鐵直連。直轄市重慶和湖南省會長沙之間，也打通了高鐵直通通道（雖然要途經黔張常段）。

8月

8月28日，京港高鐵昌何段開通運營，這也是昌九高鐵的先行段。昌贛高鐵，也就此實現了經京港高鐵，順直連通接入南昌東站。同時，它還為近期南昌東站與南昌西站之間的聯絡線建設打下了基礎。待相關聯絡線建成後，南昌三站將實現互通。

9月

9月28日，沈佳高鐵沈白段開通運營，瀋陽與長白山實現高鐵直連，不需途經長春。至此，遼寧撫順和吉林通化、白山三個地級市結束不通高鐵的歷史，遼寧省也實現了「市市通高鐵」。而整條沈佳高鐵，也是東北地區的東側縱向幹線，距離朝鮮非常之近。

9月28日，襄荊高鐵開通運營。這是呼南通道的組成部分，襄陽高鐵樞紐再度增強，配合年底開通的滬渝蓉高鐵武宜段，也為荊門高鐵樞紐的形成打下基礎。除此之外，襄荊高鐵結合周邊高鐵，也改變了鄂西地區的高鐵路網運行結構。

11月

11月28日，盤興高鐵開通運營。貴州黔西南州府興義首通高鐵，貴州實現「市市（州）通高鐵」，這也是西南地區第一個「市市（州）通高鐵」的省份（不考慮直轄市）。至此，貴陽至貴州省內8個市州中心城市1至2小時高鐵交通圈正式形成。

12月

12月5日，南憑高鐵崇憑段開通運營。廣西邊境友誼關（憑祥）開通高鐵，這也是廣西第二條通往中越邊境的高鐵，標誌着中越高鐵（快鐵）中國段全面建成。

12月22日，廣湛高鐵開通運營，這是迄今為止，廣東省最長的一條高鐵，而且還是一次性直接建成通車（不考慮廣州樞紐部分）

這條線，也是廣東歷史上自主投資建設標準最高（時速350公里）、線路最長（401公里）、投資最大的鐵路項目。廣東，也憑藉該線，重返中國高鐵通車總里程第一名（這還沒有計算廣東城際）。

廣州與茂名、湛江之間實現真正意義上的高鐵通達，雖然它的實際價格也與之前的所謂「水魚號」相差無幾，但這次是「真高鐵」。

12月22日，甬廣高鐵廣汕汕段開通運營。其實這個套娃名字，是把正式名、各種工程名，以及各種簡稱，全部「縫合」在一起的結果。常規描述，通常為汕汕高鐵汕頭至汕頭南段。

其實汕汕高鐵主體，早在2023年12月26日就已開通，但由於汕頭灣海底隧道的建設進度，這才導致2年後才全線開通。

這段「障礙」打通後，福建乃至長三角前往粵港澳地區的高鐵，終於可以實現長區間經行甬廣高鐵。畢竟相比杭深鐵路而言，甬廣高鐵才是滬（長三角）粵之間「最地道的高鐵」。

12月23日，包銀高鐵包惠段開通運營，京蘭通道實現全線貫通。這是中國第一條連接兩個少數民族自治區的高鐵，內蒙古呼和浩特和寧夏銀川的兩座首府之間，實現了高鐵直通。

巴彥淖爾、烏海就此結束不通高鐵的歷史，這也是銀川、石嘴山、烏海、巴彥淖爾等地最快的進京高鐵通道，還是內蒙古中西部地區又一條南下高鐵通道。

12月26日，杭衢高鐵開通運營，杭衢之間形成高鐵雙通道。

浙江高鐵，尤其是通往杭州的高鐵，密度極高。這是浙江省內「市市通杭州」系列的一條高鐵，是繼杭台、杭温後，又一條浙江省內部的「杭」字輩高鐵。

12月26日，滬渝蓉高鐵武宜段開通運營。這是中國最重要的東西高鐵大幹線的首通段，待全線建成後，將全面繼承現有的滬漢蓉通道的高鐵地位。

12月26日，包西高鐵延西段開通運營。這是陝西時隔整整五年之後，終於又「上新」的一條新高鐵，也拉開了陝西省「米」字型高鐵網第二階段收官的序幕。

在毛主席誕辰132周年之日，在延安首通鐵路35周年紀念日之際，富平、銅川、延安通了高鐵，也是在這條高鐵上，中國高鐵運營總里程突破了5萬公里！

12月30日，合新高鐵合泗段開通運營，新合肥西站同步啟用。

合新高鐵是合肥「時鐘形」高鐵網東北方向的一條線路，對淮河流域的皖東北地區進行高鐵「掃盲」。而在未來，這條線更重要的目的是連接「京滬二通道」和青島。

合肥西站是繼續合肥站、合肥南站之後，合肥又一座大型火車站。新建的合肥西站，以及它所屬的京港高鐵合肥西「正線」段，將為京港高鐵實現第一階段全線貫通（「青春版」）打下重要基礎。

12月30日，京唐城際北京段開通運營，北京通州站同步啟用，這是2025年最後開通的一條高鐵。

就此，京唐城際在北京境內實現事實上兩個始發站，北京通州站開行了經京唐、京濱高鐵至北三縣、寶坻、唐山、秦皇島的列車。

值得一提的是，北京通州站在投入運營之前的暫定名為「北京城市副中心站」，這七（八）個字的超長站名，曾一度是我國最長的火車站名。

2026年一季度調圖實行後，除以上2025年新線相關列車車次外，其它諸多新運行路徑車次同期開行，助力即將到來的2026年春運。

在2026年，金建高鐵蘭建段、杭台高鐵温玉段、衡港高鐵、哈伊高鐵、京港高鐵雄商段、雄忻高鐵、濟濱高鐵、淮蚌高鐵、阜淮高鐵、巢馬城際、宜興高鐵、武西高鐵十西段、西渝高鐵西康段、渝昆高鐵宜昆段、南珠高鐵玉岑段、銀巴鐵路、太錫鐵路等線路預計建成通車，中國鐵路將繼續「聯網、補網、強鏈」完善。（實際情況以具體工程進度為準）

預計在2026年，長三角（尤其是安徽）和河北是新線開通的主力，雄安高鐵樞紐初步建成，武漢-西安和重慶-昆明的省會級城市直連通道建成，中國最北高鐵又將刷新紀錄，京蘭通道的內蒙古兩大支線建成。（實際情況以具體工程進度為準）

當然，最引人矚目的還是京港高鐵的「青春版」全線建成通車，畢竟今年也是京九鐵路建成通車30周年。

隨着這些線路通車，綏化、伊春、濱州、商洛、安康、昭通、阿拉善盟（巴彥浩特）等城市將結束不通高鐵的歷史。

