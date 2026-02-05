杭州22歲女跌親手指骨折兼甲床斷裂　醫揭做美甲或加重傷害

春節臨近，有人忙於進行變靚「三件套」——燙髮、護膚、美甲。然而，追求精緻外觀的背後，卻可能潛藏意想不到的受傷風險。杭州一名22歲女子日前完成一款心儀已久的美甲，卻在翌日遭遇意外，導致指甲連同甲床斷裂，甚至引發指骨骨折。



杭州女貼延長甲片 炒車後甲床斷裂兼骨折

《新民晚報》報道，近期22歲的杭州市民王小姐做了一款心儀已久的美甲，為了讓手指顯得更修長，還特意貼了延長甲片。

不料，第二天她騎電單車時不慎摔倒。手掌本能撐地的同時，左手食指上的延長甲片連同甲床直接斷裂，鮮血直流。她隨即前往杭州市臨平區中西醫結合醫院骨科就診。

杭州22歲女貼「延長甲」跌親後竟撬斷指骨需手術。（新民晚報）

接診的曹立副主任醫師檢查後作出診斷，王小姐左手食指指骨骨折，甲床破裂，部分甲床外露，需要手術修複，並當即對其做了指骨骨折閉合複位內固定術。術後，王小姐情況恢複良好。

「如果沒有這麼細長複雜的美甲，傷害也許不會這麼嚴重。」曹立表示，「延長甲片增加了手指的受力面積和槓桿作用，在摔倒時極易形成撬動效應，導致指甲撕脫、甲床損傷，甚至引發骨折。」

王小姐術前的X光影像。（新民晚報）

做美甲有什麼安全隱患？

曹立表示，儘管王小姐的情況屬於極端個例，但美甲確實會對手部正常活動造成影響。指甲造型越複雜，影響就越明顯，而且頻繁美甲或不當美甲還有不少的健康隱患。

比如對甲面進行打磨，容易讓甲層變薄易斷；美甲環境不衛生，可能導致指甲真菌感染；頻繁去死皮、使用卸甲水、甲油膠等，可能使過敏性皮膚病、感染性皮膚病等疾病的風險升高；美甲油質量不佳，還可能誘發呼吸疾病。

2025年，成都一名女子因美甲過厚導致手指感知遲鈍，被門夾到竟毫無知覺，發現後左手無名指末節已斷掉。（紅星新聞）

此外，曹立亦提醒，指甲的生長周期一般為3個月，因此兩次美甲最好間隔3個月以上，且不建議選擇過於複雜或者帶有突出飾物的款式。