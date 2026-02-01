小鵬機械人當眾跌倒反證清白？　曾因步態逼真被質疑真人扮｜有片

1月31日，小鵬機械人IRON在深圳灣萬象城首次向公眾展示時突然跌倒，隨後被工作人員抬離現場，現場一度陷入尷尬。針對這場「社死現場」，小鵬汽車副總裁及創始人何小鵬先後作出回應，將此次意外比作「孩子學走路」，強調這是研發過程中的正常測試。



1月31日，小鵬機械人IRON在深圳灣萬象城首次向公眾展示。（小紅書＠范壞壞）

影片顯示，機械人IRON正向現場觀眾作「自我介紹」，期間突然失去重心倒地，多名工作人員立即上前檢查並將機械人抬走，主持人則以「人生需經歷挫折」化解尷尬。

工作人員抬走機械人。（小紅書＠范壞壞）

同日，小鵬汽車副總裁、微博＠托馬斯電火車發文回應稱，機械人當天完成了多次行走，僅一次摔倒，屬於正常測試過程，並強調該意外已轉化為研發優化的動力。

2月1日，小鵬汽車創始人何小鵬也發文表示，機械人跌倒如同孩子學習走路，跌倒後就會站穩，終將奔跑。

小鵬汽車副總裁及創始人何小鵬先後作出回應。（微博）

此次事件引發網民熱議，部分人調侃為「大型社死現場」，但也有人認為這次意外，反而證明機械人並非由真人扮演。此前，機械人IRON因步態過於逼真，被質疑是「真人扮演」，何小鵬後來親自拍片證清白，通過「裸肌」狀態下的機械人動作展示，揭開其靈動步態的秘密。