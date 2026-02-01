小鵬機械人當眾跌倒反證清白？ 曾因步態逼真被質疑真人扮｜有片
撰文：林芷瑩
出版：更新：
1月31日，小鵬機械人IRON在深圳灣萬象城首次向公眾展示時突然跌倒，隨後被工作人員抬離現場，現場一度陷入尷尬。針對這場「社死現場」，小鵬汽車副總裁及創始人何小鵬先後作出回應，將此次意外比作「孩子學走路」，強調這是研發過程中的正常測試。
影片顯示，機械人IRON正向現場觀眾作「自我介紹」，期間突然失去重心倒地，多名工作人員立即上前檢查並將機械人抬走，主持人則以「人生需經歷挫折」化解尷尬。
同日，小鵬汽車副總裁、微博＠托馬斯電火車發文回應稱，機械人當天完成了多次行走，僅一次摔倒，屬於正常測試過程，並強調該意外已轉化為研發優化的動力。
2月1日，小鵬汽車創始人何小鵬也發文表示，機械人跌倒如同孩子學習走路，跌倒後就會站穩，終將奔跑。
此次事件引發網民熱議，部分人調侃為「大型社死現場」，但也有人認為這次意外，反而證明機械人並非由真人扮演。此前，機械人IRON因步態過於逼真，被質疑是「真人扮演」，何小鵬後來親自拍片證清白，通過「裸肌」狀態下的機械人動作展示，揭開其靈動步態的秘密。
小鵬汽車董事長何小鵬公開打賭：明年追不上FSD 智駕負責人裸奔四家新車企各走各路：蔚來、零跑專注造車 小鵬、理想追未來智能男子小鵬汽車試駕被感應門夾腳 店員反要求賠償：你不來門就不壞小鵬X9屏幕夾斷5歲童食指 家長索賠遭拒 官方：已升級防夾功能