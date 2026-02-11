長春多車無雨雪下突遭「冰封」　有人持菜刀錘子除冰　官方正調查

近日，吉林長春長沈路路側多輛停放汽車「冰封」現象引發網友關注。2月8日，多位網友發布視頻顯示，這些車輛車身覆蓋厚厚的灰褐色冰層，車底懸掛密密麻麻冰凌，整車如同裹上一層厚實「冰衣」，或被形容為「包漿」般奇觀。有人拿菜刀、錘子等工具試圖敲除冰層，場面頗為壯觀。



2月9日，《極目新聞》記者聯繫現場附近商戶，對方表示近段時間當地無雨雪天氣，未親眼見到結冰過程，但猜測可能是周邊管道破裂產生積水，車輛行駛時濺起水花潑到路邊停車上，在夜間最低溫達零下20℃的極寒條件下迅速凍結。商戶補充，此季節道路不會進行灑水作業。

長春市氣象台數據顯示，近一周當地持續晴天，夜間最低溫可跌至零下20℃以下。

車身覆蓋厚厚的灰褐色冰層，車底懸掛密密麻麻冰凌，整車如同裹上一層厚實「冰衣」，或被形容為「包漿」般奇觀。（影片截圖）

有人拿菜刀、錘子等工具試圖敲除冰層。（影片截圖）

長春市氣象台數據顯示，近一周當地持續晴天，夜間最低溫可跌至零下20℃以下。（影片截圖）

究竟是否供暖或供水管道破裂所致？記者9日下午致電長春供水公司，工作人員回應已看過相關影片，強調並非自來水管爆裂，建議咨詢供熱部門。隨後記者撥打長春12319供熱舉報熱線，工作人員記錄問題並承諾反饋相關部門。截至發稿，尚未收到回覆。

10日上午，記者再次聯繫長沈路轄區供熱管理部門，接線人員表示經排查，確認非供熱管道破裂漏水，12345投訴件已轉至其他部門處理。屬地街道辦工作人員則回覆，已與相關行業管理部門溝通，區政府正在調查事件原因，調查結果將通過官方渠道對外公布。