深圳僅成立5年科技公司「土豪式」派年終花紅　有員工獨得逾200萬

年關將至，深圳科技圈再次爆出令人稱羨的「重磅炸彈」。深圳本地3D打印企業拓竹科技（Bambu Lab）2025年的年終獎總額較去年增長超過50%，其中個別員工的獎金金額最高突破200萬元（人民幣，下同）。



深圳拓竹科技有限公司，從事桌面級3D打印產業。（網絡圖片）

據《界面新聞》報道，深圳3D打印公司拓竹科技2025年年終獎發放總額較2024年增長超過50%。其中，在員工年終激勵中，獎金金額和折算月份最高值分別超過200萬元和25個月。

從年會獎品可看出，深圳拓竹科技有限公司對員工相當豪氣。（網絡圖片）

這種「土豪式」的派錢方式，並非空穴來風。據了解，拓竹科技成立於2020年，創始人為陶冶，其核心團隊來自大疆等知名科技企業。

公開資料顯示，2024年的營收已達55億至60億元，淨利潤接近20億元，其全球銷售額位居行業第一。2025年，拓竹科技成為全球消費級3D打印市場佔有率第一的企業。

深圳拓竹科技有限公司，是國內增長最快的獨角獸企業之一。（網絡圖片）

據此前報道，1月27日，拓竹科技宣布設立「2026母校基金」，向10所員工母校捐贈超過1億元人民幣。入選高校包括電子科技大學、哈爾濱工業大學、華南理工大學、華中科技大學、上海交通大學、深圳職業技術大學、西安交通大學、香港科技大學、中國科學技術大學和中國美術學院。