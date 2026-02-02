中國旅遊「新三件套」性價比極高　外國人組團赴華驗眼洗牙睇中醫

隨着免簽證入境政策推行，大批外國遊客正湧入中國開展「醫療之旅」，「Medical Tourism」（醫療旅遊）更在TikTok上爆紅，無數博主分享在華求醫經歷：在英國需排隊數月的視力檢查，在中國隨時做到且費用極低；洗牙時發現蛀牙，僅花一份快餐的價格便當場補好。數據顯示，深圳在2023年便為77萬人次境外患者提供診療服務。憑藉「比歐美便宜、比東南亞技術好」的極高性價比，中國正迅速成為全球醫療旅遊的新熱點。



《經濟觀察報》報道，2024年底，中國簽證政策全面放寬，目前已對幾十個國家的公民實行240小時或30天免簽證入境。有外國人發現，在中國旅遊加求診，都比在自己的國家看病便宜。

「China Medical Tourism（中國醫療旅遊）」在外網瘋傳。（上觀新聞）

中國醫院的看病速度很快。（上觀新聞）

新「中國旅遊三件套」？

《深圳市人民醫院健康號》提到，2023年深圳為境外人士提供診療服務77萬人次，其中不乏來自美國、加拿大、日本等國患者。

鄭晴在深圳創辦了一家外籍人士在華醫療服務中心，開展外國人陪診等地陪服務。她表示，不少客戶計劃來中國看中醫，診療結束後打算去少林寺學功夫、逛故宮、爬長城。

醫療太貴是導致很多中產破產的原因之一。（TikTok@ashbrokiwe）

意大利的Agnese患有胡桃夾症候群（也稱左腎靜脈壓迫綜合症），陝西的醫生則為她量身定製了一套3D打印的血管外支架。她表示，「這種治療方案在中國以外都無法獲得」。

此外，不少外國博主發布影片，稱在中國洗牙時發現蛀牙，用將近20美元（約人民幣140元）當場補牙，僅是一份快餐的價格。不同於在英國需要等好幾個月做視力檢查，在中國旅行期間順路配副新眼鏡，還會有免費的視力檢查。

外國人在中國求診又平又有效率？

中國醫院協會民營醫院分會副秘書長陳林海認為，經過幾十年的高速發展，中國醫療比歐美國家性價比更高，又比醫療旅遊更發達的東南亞國家技術更好。這是中國醫療旅遊的主要吸引力。

在北京兼職做陪診的谷涵透露，她接待的南非患者計算過，在河北石家莊住院的各種費用，月均支出約3萬元（人民幣，下同），但在南非，同等價格只夠看半個月中醫。

有人在緊急情況坐上救護車，加上抽血、檢查、治療，一套流程下來共144美元。（TikTok@GigaQian）

鄭晴提到，她接待的一位塞爾維亞女孩，需要做心臟病、足外翻等手術，還有癲癇以及腸胃病。以心臟病手術為例，去美國要花26萬美元（約182萬元人民幣），在中國則需十幾萬元。

外國人Qais是北京美中愛瑞腫瘤醫院的腫瘤外科醫生。他提到在一些腫瘤治療方案中，他所在醫院可在24小時內出具檢測病理及免疫組化報告，而同類報告在美國普遍需要超過兩周。

外國人稱讚中國的醫療效率快。（TikTok評論截圖）

外國人會擠佔內地人的醫療資源？

在內地，不少網民擔憂外國人來中國求診會擠佔醫療資源，但有學者指出，國際醫療旅遊還在萌芽期。

北京大學全球健康發展研究院高級研究員、清華大學醫院管理研究院創始人劉庭芳表示，至少在近3、5年內，不存在外國人佔用醫療資源的問題。

外國人還會在中國檢查眼睛。（TikTok@cindy）

首先，外國人不會立刻大量進入中國；其次，按規定，國際部的醫療服務總量一般不得超過全院總業務量的10%，目前國際部的外籍患者很少。由於語言不通，外籍患者一般不會去普通門診。

醫療中介網站MedTourChina的創始人羅逸也坦言，他只介紹患者去國際部或者私立醫院。「我們的賬單根據醫療服務的支出金額計算，普通部的收益太低了，我們的服務費就很低」。