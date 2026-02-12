物業市值縮水87萬黃金卻暴漲至112萬　杭州業主意外「對沖平倉」

據內媒周三（11日）報道，浙江杭州一套遠郊房，業主在購入兩年後，市場價深度回檔近百萬元（人民幣．下同），卻因當年開發商贈送的黃金暴漲，意外上演「對沖平倉」戲碼，業主不僅未虧損，反而小幅增值，成為熱話。



《揚子晚報》報道，2023年6月，位於杭州臨安區的華發薈天府樓盤推出「買房送黃金」促銷活動，按原價售房直接返還黃金。第四批次房源（除特定樓棟外），89平方米戶型返700克、100平方米返850克、119平方米返1000克；第五批次特定樓棟則更高，89平方米返900克、100平方米返1050克。一位曾參與樓盤策劃的前員工回憶，以當時金價每克約450元計算，購買119平方米、總價約250萬元的房子，可獲價值約45萬元的1000克黃金，相當於房價打了約8.2折優惠。不過活動因關注度過高，於2023年6月9日被叫停。

誰料兩年半後，劇情驚人反轉。截至2026年2月9日，國際金價已從2023年每克約450元飆升至約1120元，漲幅近149%。當年獲贈的1000克黃金，價值從約45萬元暴增至約112萬元。

報道截圖。

同期，臨安區樓市卻深度調整。華發薈天府所在板塊房價從2023年約2.2萬元/平方米回落至目前掛牌價約1.47萬元/平方米。若以掛牌價成交，當年250萬元購入的119平方米房子，市值縮水約87萬元。然而，黃金增值112萬元遠超房產跌幅，兩相抵消後，業主資產反而淨增約25萬元。

「真是沒想到，當年衝著折扣買的房，現在房價跌了，但黃金漲瘋了。」一位購入100平方米戶型的業主感慨，「這算不算瞎貓碰上死耗子？」

這一意外「對沖」雖具偶然性，卻印證了資產配置「雞蛋別放同一個籃子」的經典智慧，成為抵禦單一市場波動的盾牌。

金條賣出時需剪開檢驗。（潮新聞）

回顧當時，華發薈天府「買房送黃金」本質上是變相降價促銷。據《紅星新聞》2023年8月報道，一位臨安80後業主小輝將贈送的1000克金條賣出45.2萬元。華發相關工作人員曾表示，此活動為6月清盤促銷，已停辦。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，這類贈金方式實為折扣變形。

不僅華發薈天府，臨安區多個樓盤當時促銷「內捲」嚴重，如越秀歸悅裡送裝修、車位、10年物業費甚至手機，青山湖畔更推出送價值48萬黃金活動，首付低至2萬元。

李宇嘉指出，杭州臨安等外圍區域去化壓力大。2023年上半年，臨安新房網簽累計僅3206套，同比下降約16%。上一輪樓市上漲期（2015下半年至2021上半年），外圍新城擴張迅猛，供地多、高周轉拿地導致供應過剩、同質化競爭激烈；配套落地緩慢，產業、交通、公共服務規劃短期難兌現，推高去庫存壓力，發展商只好祭出各種奇招吸引買家。