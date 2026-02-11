水貝黃金私盤爆煲|50歲港媽購金蝕5萬　瞞女兒北上維權：驚被鬧死

近兩年來，「港人北上」已成為一種生活方式，北上的意義也不再局限於吃喝玩樂，亦包括資產的跨境配置。然而，一場由國際金價狂飆引發的深圳水貝黃金私盤「杰我睿」爆煲事件，引發港人對內地黃金市場的擔憂。50多歲的港人陳女士，便是這場涉百億的黃金風暴中，數以萬計苦主的其中一員。從1月底到近日，她瞞着家人，獨自維權在深圳奔波報警。對於她而言，北上不再是休閒與消費，而是一場無力的資產保衛戰。



1月底，深圳水貝黃金私盤「杰我睿」被爆老闆張志騰跑路，用戶在平台上存入的黃金無法兌換、現金難以提取，金額涉133億（人民幣，下同），15萬個家庭被捲入其中。與其他內地苦主一樣，陳女士也是通過「一個拉一個」的方式，首先加入微信群組，後來在杰我睿微信小程序註冊成為用戶之一。

「當初就是聽朋友介紹，說這家（杰我睿）在水貝有實體櫃位，規模很大，很多人都在那裏買。」陳女士回憶道。基於有「實體店舖」與「熟人背書」的信任，陳女士從去年開始陸續再杰我睿充值購買金條，「我買的也不多，都是10克、10克這樣子買。」起初，陳女士會在線上充值預訂，3日後到水貝線下提貨，「他（杰我睿）不給你線下直接現款銷售，他一定要你去網上平台買。」

後來為了省卻跨境奔波，陳女士開始通過郵寄的方式領取。「通常都是在網上給了錢以後就郵寄過來」，陳女士說，她會將黃金寄到深圳的集運倉，與其他網購物品一併運回香港，「因為一直有買，所以也就沒有擔心。其實水貝很多商家現在都是這樣子，你跟他熟了以後加微信給錢，然後他直接郵寄給我，這種交易方式很多水貝商家都會在用。」

杰我睿拒絕現場現貨交易，這種強制「線上化」的模式，與水貝許多可現場交易的金鋪截然不同，也恰恰成了私盤挪用資金、形成資金池的關鍵操作。有水貝業內人士曾向《香港01》指出，「杰我睿」本質上是「空手套白狼」的對賭，平台並未用客戶資金全額購入實物黃金，而是在國際黃金期貨市場對賭，「一旦賭錯單又收的太多，金價又暴漲，那就爆了。黃金，你老老實實買現貨怎麼會虧錢呢？」

深圳水貝黃金市場。（深圳特區報）

和大多數消費者一樣，陳女士並未深究過背後的風險，也忽視了「私盤」交易與持牌金舖的本質區別。

據陳女士介紹，她在杰我睿陸續購買了20克金、800克銀，充值金額約20500元人民幣，總價值約5萬多人民幣。她回憶，大約在1月十幾號，她像往常一樣打錢購買黃金後申請提取實物，卻發現無法操作，「才知道出事了」。

1月20日後，用戶間的恐慌迅速發酵，雖然杰我睿法人張志騰曾直播安撫，並承諾有「家長」（指警方）監督資金，但平台很快便限制每個用戶每日只能提現500元和1克黃金。這一操作也被用戶們諷刺為「領低保」。與此同時，苦主們自發組建的微信、QQ群組維權，但也遭到大規模封禁，過去加入的杰我睿用戶群組也被張志騰解散。陳女士說，「我們什麼群都給撤銷了，根本就沒有辦法來聯繫。開一個封一個，所以互相之間全都斷聯了，都不知道怎麼聯繫。」

除了與內地苦主們「資訊斷聯」陷入孤立外，採訪中，陳女士也一直強調，不敢讓家人朋友知道。她擔憂地說，「我女兒她是當律師的，我一直都沒敢告訴她這件事。我不敢講，她老是覺得我在國內網上買東西，都會說被騙，如果我要跟她說這麽大的數目，給她罵死了，不敢講。」

沒有商量的對象，年逾50的陳女士只能獨自消化「北上消費被騙」的焦慮。2月2日，陳女士北上深圳，到羅湖公安分局經偵大隊報警，見到許多前來報警的杰我睿苦主。面對三頁密密麻麻的報案表格，以及現場人多的混亂情況，讓她更加感到茫然無力。

「我年紀大了有點慢，一些事情搞不清楚，他們（深圳警方）要大資料太多了，我這個年紀根本理解不了應該怎麼填。」她看到有人拿著十幾二十份資料，而警員忙於應付，無暇指導每一位報案人填寫資料。「有些資料又不知道怎麽填，（填了）又說不對，然後重新填，很多人都重新填，搞了好幾個小時。我也不知道怎麼填，然後我就走了。」在羅湖經偵3個小時，陳女士還是未能成功提交報案材料，也未曾看到有人當場拿到「報警回執」。

陳女士將三張令她頭疼的報警表格拿回家研究，2月4日，她再次前往深圳羅湖經偵大隊，雖然最終成功遞交表格並拿到「報警回執」，但也不能代表她已成功立案。對此，北京市中倫文德（深圳）律師事務所律師冷勇達解釋，警方出具回執表明已經對事件進行紀錄存檔，後續有任何進展都會聯繫報案人，「拿到回執相當於你已在受害人名單，現在案件已由羅湖專班共同處理，由公安主導，所以不論是追贓還是判決認定受害者的金額，都會在受害者名單中統一受償。」

1月28日與1月31日，羅湖區曾發布兩份公告，提到杰我睿正在處理兌付。記者了解到，該兌付協議是一份被苦主們怒斥為「霸王條款」的協議：用戶需放棄追究對方刑事責任，並接受本金打兩折的補償。若簽署，即意味著放棄絕大部份本金。

陳女士告訴記者，她認識到一位來自新加坡的苦主，這位苦主在羅湖體育館簽署了和解兌付協議，11萬本金2折後僅獲賠18000元。該苦主簽完後即返回新加坡，隨後致電陳女士表示後悔，但為時已晚，「但他已經簽了，那應該沒辦法了。」

這個案例讓陳女士陷入糾結。一方面，求助無門的現實讓陳女士考慮妥協：「我看他昨天去簽了，我就有點心動，因為真的好像求助無門的感覺。」另一方面，巨大的損失和對平台的不信任則讓她卻步，若接受2折兌付到和解協議，她需要將身份證、銀行卡複印件等個人資料上傳至平台，但她擔心隱私洩露拒絕稱：「不相信他們了，都已經騙了一次了，再騙一次嗎？」

若難以立案維權，未來是否會尋求律師幫助？陳女士無奈說，「像我這種金額不大不小，找個律師還不知道要填多少錢進去，我現在也沒有了，都被騙光了。」

截至目前，包括陳女士在內的苦主們仍未收到羅湖警方的後續跟進；負責事件調查的羅湖專班亦未再就杰我睿事件發布通報。冷勇達律師分析，警方立案調查仍需時間，這類案件大概率會以「非法經營罪」兜底。