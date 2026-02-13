深圳科技公司年會豪派5套房外加各類名車　90後打工仔搖身變業主

農曆新年將至，各大企業陸續舉辦年會慰勞員工。運動相機品牌影石（Insta360）今年出手極豪，年會上豪送5套大灣區住宅單位，現場更是Porsche、Tesla、BMW等名車相送，獎品陣容引發熱議。



土豪公司送房又送車 有實習生現場抽走新款iPhone

綜合《南方都市報》、《極目新聞》報道，今次獲得房產大獎的5名員工平均年齡不到 32 歲，其中一名入職不到兩年的年輕員工還穿著COS服上台領獎。

獲得房產大獎的五名員工，平均年齡不到32歲。（第一現場）

除房產外，影石今年繼續延續其「年會送車」的傳統。根據公司方面證實，現場送出包括Porsche、Tesla、理想、BMW等熱門車型共6台，由中獎員工自選。據統計，該公司歷年累計已送出33輛名車，總價值超過1000萬元（人民幣，下同）。

除房產外，影石今年繼續延續其「年會送車」的傳統，現場送出包括Porsche、Tesla、理想、BMW等熱門車型共六台。（中國基金報）

此外，年會前影石創新已經曬出了年會抽獎清單，包括重達36克影石定製金鈔、iPhone 17 Pro手機、拓竹 P2S 3D打印機等豐厚獎品，獎品總數超過3,600份，總價值約超過300萬元。

影石（Insta360）方面稱，該獎品清單屬實，中獎率高達80%。其中，特等獎36g金紙（含黃金36g），被一位入職10天的新同事收入囊中，實習生現場抽走一台iPhone 17 Pro。

據悉，影石的年會獎品總數超過3,600份，總價值約超過300萬。（極目新聞）

創始人：2025年是公司史上營收最高的一年

影石I（Insta360）創始人劉靖康在年會現場表示，2025年是影石史上營收規模最高的一年，2025年第四季度是影石歷史上營收最高的一個季度，其營收增速創近10個季度新高。同時他還提到，公司2025年一年的研發投入，就超過之前三年的總和。在他看來，長期的價值比短期利潤更重要。

影石Insta360創始人劉靖康在年會現場表示，2025年是影石史上營收規模最高的一年。（微博@影石劉靖康）

公開資料顯示，影石Insta360成立於2015年，總部位於深圳，創辦人為劉靖康，主要從事全景相機與運動相機等影像設備研發與銷售，產品行銷全球多個國家與地區。

2025年6月11日，影石創新正式登陸上海證券交易所科創板，此次上市募資19.38億元。近年來影石持續投入影像演算法與硬件整合技術，並在全球消費級與專業級全景影像市場佔有一席之地。