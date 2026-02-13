武漢客5年前購入2700克金條　日前賣出淨賺196萬

近日，一位武漢顧客以105萬元（人民幣．下同）購入2700克投資金條，持有5年後成功回購，扣除手續費後淨賺196萬餘元，成為2026年黃金牛市中普通投資者盈利的典型案例。



據武商MALL·世貿介紹，這位顧客於2021年購入「武商金」投資金條，當時金價388.5元/克，總成本104.895萬元。2月9日，他前往武商MALL·世貿了解當日回購價後簽訂協議。當天回購基準價1121元/克，扣除6元/克手續費，實際單價1115元/克，總回購金額301.05萬元，較初始投入增值近2.87倍，淨利潤約196萬元。

顧客成功回購5年前買入的江豚金。（湖北日報）

值得注意的是，當前國內首飾金零售價已攀升至1500元/克左右，2月9日部分主流品牌報價普遍突破1550元/克，而投資金條回購價僅維持在1115元/克上下，兩者價差接近400元/克，引發不少投資者困惑。

業內人士解釋，首飾金定價包含原料成本、加工費、品牌溢價及渠道費用；投資金條主打保值增值，工藝簡單、成本低，價格緊貼上海黃金交易所現貨金價，因此與首飾金價差明顯。投資金條更適合純資產配置，而非佩戴消費。

武商MALL·世貿「武商金」工作人員透露，近期國內金價持續高位震盪，實物黃金投資熱度爆棚。其中，10克、20克等小克重金幣、金條因門檻低、變現靈活，最受普通投資者青睞，已成為當下實物黃金市場熱門選擇。

受市場歡迎的10克、20克的小克重金幣、金條。（湖北日報）

從宏觀層面看，2026年國際金價延續前兩年強勢，年初徘徊在每盎司4300美元關口，1月底一度飆升至5600美元以上歷史高點。近期雖劇烈波動，但仍穩固在5000美元上方。這波行情讓長期持有者成為最大贏家，而短期投機者面臨較大波動風險。

專業人士提醒，黃金價格短期仍存劇烈波動可能，1月底創歷史峰值後，回檔幅度已超10%。普通投資者應摒棄「抄底」投機心態，堅持長期配置理念，將黃金視為分散風險、對沖通脹的工具，而非追求暴利的手段。