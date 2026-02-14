鵝臨宰前流淚「求放過」？博主心軟稱「不敢吃了」　專家解釋

近日，一段「待宰大鵝流淚」的影片在社交平台瘋傳，引發網民集體喊話「求放過」，最終博主「不敢吃了」，將大鵝送人並發誓「以後再也不吃鵝」。



影片顯示，一隻大鵝垂頭低腦，嘴尖著地，眼角濕潤並流下明顯淚水，地上可見淚漬。旁邊傳來小孩聲音：「咋一動不動？」影片文案寫道：「才開始燒熱水，牠就掉眼淚，到底殺還是不殺、吃還是不吃？」畫面觸動無數網民，彈幕被「別殺牠」、「有靈性」、「求放過」的留言刷屏。

不少網民留言：「第一次見鵝掉眼淚，這麼懂事的大鵝一定要留下來」、「真想吃就去買一隻」、「我可以收養它，養到老，我家環境很適合」、「不要殺了，這個鵝有靈性，不行賣給我」。還有網民分享自己養寵物鵝的溫馨經歷，稱鵝非常認主、懂事。

2月13日，影片發布者（安徽博主）回應網民關切，表示這隻大鵝是最近買來的，2月12日準備在家鄉宰殺時發現牠流淚，「可能是小孩玩掃帚時不小心碰到眼睛導致流淚」。影片上傳後收到大量留言，他坦言「這隻鵝我也不敢吃了，以後再也不吃鵝」，已將大鵝送人，目前不知其近況。

中國農業大學動物解剖學專家、教授董玉蘭解釋：鵝作為水禽，長期在水中生活，對防水、防感染需求強，淚液油脂多、黏稠，眼睛不易被水嗆到或發炎，因此淚腺比人類和其他禽類更發達。

鵝擁有淚腺與哈德氏腺：淚腺位於眼球外下方，分泌水性淚液，負責濕潤、清潔眼球；哈德氏腺位於瞬膜（第三眼瞼）基部，是鳥類主要淚液來源，分泌含脂質、黏液的淚液，保護角膜、抗菌、防水。淚液分泌分為基礎分泌（時刻濕潤眼球防乾燥）、反射分泌（遇風沙、強光、異物刺激時大量沖洗）、疾病信號（感冒、結膜炎、呼吸道感染時異常增多、眼腫）。

董玉蘭認為，影片中大鵝流淚很可能因外界刺激，如小孩掃帚碰觸眼睛，屬反射性流淚，而非「知道要被殺而嚇哭」。她強調，鵝的淚腺系統完善，主要用於保護眼睛，在異物或刺激下分泌增強屬正常生理反應。