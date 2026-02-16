馬年2026．農曆新年習俗｜除夕10大禁忌＋開運法＋開運食物總整理

小心一中伏，衰神找上門！2026丙午馬年除夕落在2月16日，不只是闔家團圓的重要時刻，在傳統習俗上還有諸多關鍵竅門要格外留心。



台灣命理專家小孟老師提醒10大禁忌，只要遵守避免誤觸，就能感到比較安心，同時加碼開運全攻略，整年大富大貴好運旺旺來。

除夕10禁忌

1. 忌打碎物品：代表會破運、破財。

2. 忌拿剪刀：代表會把財運剪掉。

3. 忌倒污水、倒垃圾：古時候不像現在集中處理垃圾，可能是隨意丟棄，所以亂倒垃圾和污水會噴濺到路過的神，使人倒楣。

4. 忌說髒話：代表脾氣不好，會倒楣一整年。

5. 忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運。

6. 忌開箱櫃：在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。

7. 忌咬斷長年菜：要一口吞入再慢慢咀嚼，象徵長命百歲。

8. 圍爐吃魚留下魚頭、魚尾：象徵「有餘」。

9. 忌濕過年：在半夜前洗完澡，衣服也要洗好、晾乾。

10. 忌晾曬衣：在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆7月，會招來厄運。



除夕開運法

小孟老師說明，核心在於除舊布新與增添財氣，除夕當天的吉時，也就是晚間6時、8時、9時及10時洗澡以去除晦氣。準備魚、雞、長年菜、水餃、豬腳、火鍋、年糕、烏魚子等8大富貴菜招財，並在家中4個角落撒錢幣增強財運，務必清理發霉衣物、枯萎盆栽、破裂玻璃、損壞燈泡、壞掉電器、破損家具、沒魚的魚缸、舊毛巾或馬桶刷等8類穢物。

除夕開運菜

1. 魚：年年有餘。

2. 全雞：「起家」大吉大利。

3. 長年菜：長壽，可用菠菜替代。

4. 水餃：外觀像元寶，財源滾滾。

5. 豬腳／蹄膀：去除晦氣、煞氣，增加財富。

6. 火鍋：闔家團圓、圍爐。

7. 年糕／發糕／蘿蔔糕：步步高升

8. 烏魚子：多子多孫。



除夕財運加強術

小孟老師建議，在家中4個角落撒錢幣，撒越多錢幣越好，隔天撿起來代表「有錢花」。另外可準備現金1010元放入紅包袋，擺在床下10天再花掉，象徵十全十美。

