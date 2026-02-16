馬年2026｜農曆新年大年初一至初七禁忌一覽　這天要打掃否則變窮

農曆新年來臨，除了開心迎來新的一年、到處拜訪之外，其實從初一到初七都有不同的習俗禁忌。



以現在角度來看，許多禁忌也許不合常規，不過這些具有象徵意義的禁忌也只是防止大家行衰運，希望未來一年都能吉利順遂。

大年初一禁忌：洗頭、洗衣服；催人起床；吃粥、吃藥

初一是新年的開始，傳統上忌諱早上洗頭、洗衣服，認為財運會被洗掉，財富也會跟水流走；雖然除夕守歲到半夜，不過初一也忌諱催人起床，這樣會讓對方一整年都被別人催促做事；而初一早上也忌諱吃粥，因為古時候窮人才會吃粥，有倒霉的感覺，不過因為不宜殺生，最好也不要吃葷食。

另外，除非生了重病，傳統上認為初一也不能吃藥，否則也是晦氣象徵；還有忌煮新飯，吃除夕留下來的年夜飯，象徵年年有餘。

大年初二禁忌：洗頭、洗衣服；回娘家送禮忌單數

傳統上初二是回娘家的日子，不過要注意，單數較不吉利，因此帶回家的禮物最好成雙成對；同樣忌諱洗頭、洗衣服，認為財富會流走。

大年初三禁忌：點燈；外出

雖然新年大家喜歡拜訪親戚家，不過古人認為初三不宜外出和拜年；另外大年初三老鼠娶親，因此忌點燈。

大年初四禁忌：出遠門

大年初四是民間習俗中的接神日，眾神明、灶王爺、家神等都會回來守護家人，古人相信灶王爺會點名，因此不宜外出。

大年初五禁忌：不打掃

過年前家裡都會除舊佈新一番，不過初五這天最好再將垃圾都清理一遍，古人稱之為「送窮」，要將窮困清出家中，否則會帶來貧窮的命運。

大年初七禁忌：出遠門

大年初七是七煞日，諸事不宜，做事上要特別小心，尤其忌出遠門。

