湖北博物館清潔工走紅　分享擦玻璃絕技1秒透亮

內媒《九派新聞》報道，湖北博物館一名清潔工人周師傅在春節前夕走紅，遊客稱讚他擦的玻璃零水漬、超透亮，不少網民更向其求授擦玻璃教程。



湖北博物館清潔工走紅。（九派新聞）

來自山西的遊客郭先生近日在遊覽湖北省博物館北館三樓時，碰巧看到清潔工周師傅用普通的毛圈布擦拭玻璃，結果一秒擦拭便清除手印痕跡，玻璃更顯透亮。於是郭先生將記錄下的畫面分享到社交媒體，不少網民紛紛向周師傅求授擦玻璃教程。

網帖走紅後，周師傅也在評論區分享了擦玻璃秘籍：需用淨化水勾兌幾滴玻璃水，用乾淨整潔的毛巾，濕透撈起擰乾，沒有專用工具就摺疊後，上下來回一個方向擦拭，恢發後就明亮如初。

據報道，周師傅退休前在武漢一家動物園做主持多年。退休後，本想應聘志願者講解的他，意外成了清潔工，「倒也圓了和文物打交道的心願。」而周師傅還會利用間隙自學文物知識，一邊清潔一邊為遊客講解。