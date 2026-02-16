辦年貨中大獎 多地網民買零食抽中10克金條 品牌方：全國僅10份
撰文：林芷瑩
買零食都可以中大獎？近日，來自江西、安徽、湖北等多地的網友在社交平台分享好運，稱在內地零食連鎖品牌「零食很忙」門店消費後參與抽獎，竟抽中了10克足金金條。
《極目新聞》報道，2月14日，有江西網民在社交平台發文稱，其母親在「零食很忙」門店參與積分抽獎活動時，意外抽中一根10克金條。此前，一名來自湖北網民也在囤年貨時參與抽獎，同樣幸運地抽中10克金條。
來自安徽的幸運兒表示，當天純粹是嘴饞（為食）想去買零食，並不清楚門店正在進行抽獎活動。結賬時消費一百多元，經收銀員提醒後才順手抽獎，未料一下就抽中金條，「可能真是運氣吧，後面再抽就是積分了」。
「零食很忙」官方客服證實，該品牌官方小程序近期推出了系列春節促銷抽獎活動，會員可通過不同方式參與，獎品包括金條、紀念金鈔、iPhone手機等。
客服介紹，消費者到店消費滿58元（不使用優惠券）即可參與抽獎，金條總共有10份。該活動自1月26日開始，持續至2月22日。除金條外，還有掃地機械人、電飯煲、金箔片等禮品。中獎獎品將以郵寄形式發放，中獎者需及時填寫收貨信息。
官方小程序顯示，會員也可使用28積分參與抽獎，該活動無需額外消費，最高獎項為含金量2.5克的足金999紀念票，全國共4份。
