深圳水貝路邊驚現15萬銀磚　保安寸步不離看守　警方助物歸原主

深圳羅湖水貝珠寶城近日發生一宗離奇的「漏財」事件，有人竟將總值近15萬元（人民幣，下同）的7塊銀磚遺留在路邊，幸有保安巡邏時發現後，寸步不離地看守至警方到場清點。2月11日，羅湖警方證實已尋獲失主，銀磚順利物歸原主。



《南方都市報》報道，2月8日下午4時半許，羅湖水貝珠寶城南區保安隊員馬玉雙，在巡邏至金展大廈東門時，發現路上堆放了多塊銀磚。他起初並未過多在意，以為是路人臨時放置，便離開繼續巡邏。

3分鐘後，馬玉雙再次巡邏至該處時，發現銀磚仍在原地，周邊依舊無人看管，察覺不妥的他立即通知值班室，詳細匯報現場情況後，便寸步不離地看守銀磚。

馬玉雙巡邏時在路邊發現銀磚。（深圳大件事）

馬玉雙和同事在現場看守銀磚。（深圳大件事）

保安室的保安隊員翻查閉路電視紀錄，發現銀磚遺落的全過程。當日下午4時15分，一名男子騎電動單車停靠在路邊，將一包白色物品放在路邊。隨後，一名身穿順豐快遞工作服的男子與另外兩人趕到，4人聚集在白色物品旁交流十餘分鐘後先後離開，未將該物品帶走。約10分鐘後，馬玉雙巡邏至此發現此包物品，後確認為銀磚。

閉路電視紀錄顯示，一名男子將銀磚放在路邊。（深圳大件事）

據馬玉雙及警方現場確認，遺留的銀磚共計7塊，每塊銀磚上均標注重量為1000克。按照當前金銀市場價格估算，總價值接近15萬元。

2月11日，羅湖警方透露，經過多方查找，失主已成功認領遺落的7塊銀磚，相關後續事宜已妥善處理。

馬玉雙（右）與同事在保安室合影。（深圳大件事）

據介紹，該保安團隊隸屬於深圳市吉好物業管理有限公司，主要負責水貝珠寶城南區的治安管理工作。因水貝珠寶城是黃金珠寶集中交易場所，保安隊員日常巡邏時撿到黃金、珠寶等貴重物品的情況極為常見。2019年，該保安團隊曾撿到價值超過200萬元的黃金。