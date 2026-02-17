春節｜「留守寵物」催生餵貓服務　上海90後20天接千單料進帳16萬

春節期間內地民眾返鄉過年或外出旅遊，家中的「毛孩子」貓狗等寵物如何安頓，成為不少寵物主人的頭等難題。隨之而來的是上門餵貓、寵物寄養等服務需求激增。內媒近日報道了上海、杭州等地「上門餵貓」行業的盛況，有90後從業者春節期間訂單爆滿，短短20多天預計收入可達16萬元人民幣（下同），引發網民熱議。



據《大河報》報道，上海多家寵物店在春節前夕已出現寄養服務「一窩難求」的盛況，除了寄養，找人「上門餵養」亦是寵物主經常選擇的安頓方式。

春節期間上海寄存貓窩一窩難求。（大河報 新聞坊）

1991年出生的桓聰做上門餵貓業務已長達9年，他表示，今年春節疊加節前節後共20多天，其團隊共完成上門餵貓訂單約2000單，其中他個人獨自承擔約1000單，與4名員工共同支撐起春節期間上海留守寵物的照料需求。

回顧9年前入行時，桓聰約200名客戶中僅12人有上門餵貓需求，而如今需求已成倍增長。在上海，他的客戶主要為外來工作者，今年春節訂單中，80%以上為返鄉客戶，約10%為錯峰出遊人群。他表示，今年春節的上門餵貓訂單相比去年的270家，目前已接到320多家，漲幅達18%，預計春節結束能達到25%的增幅，「單單上門餵貓的收入，預計就能有16萬元。」

桓聰與貓咪。（大河報）

春節期間，桓聰的工作節奏極其緊張。每天凌晨3點出門，忙至晚上10點甚至11點，日均睡眠僅三四小時，最多一天可完成55單。每單服務時間約10至15分鐘，涵蓋鏟屎、添糧換水、觀察貓咪健康狀況，以及檢查門窗電器、帶走垃圾等內容；餵藥、剪指甲等額外需求，只要不過分，均免費完成。在價格方面，他長期堅持中高端路線：嘉定地區每次60至80元，其他區域100元一次，距離較遠或貓咪數量較多則為200元一次，9年未加價。

在浙江杭州，95後女生小謝亦投身寵物餵養服務行列。她將服務分為兩類：極簡服務全程20分鐘，不接觸貓咪，適用於膽小或無需陪玩的貓咪，內容包括添糧換水、清洗餐具、鏟貓砂、打掃衛生、通風及觀察貓咪狀態；標準服務則長達35分鐘，額外增加陪玩環節。

小謝介紹：「我自己上門的話，準備的工具有一次性鞋套、一次性手套、次氯酸消毒噴霧、洗手液、一次性洗碗巾、乾紙巾、垃圾袋、口罩、陪玩激光筆等。」她分享自己的工作流程：「從正常流程來看，貓主人會提前告訴我家裏的密碼或者給鑰匙，也有一些會把鑰匙放在門口的某個位置。進家門之前，我會給自己的手進行消毒，進門後看看貓咪的情況，把貓咪的空餐具都清洗一遍，再放上貓糧和水，觀察貓咪進食的狀態。這些都會用圖片和影片記錄下來，發給貓主人看。」

杭州小謝表示，上門喂貓做的就是服務。（大河報）

小謝強調服務口碑的重要性：「其實這個兼職做的還是服務，服務好了，口碑也就好。除了社交媒體上接單，那些老客戶也會把她推薦給新客戶。」價格方面，極簡服務若只有1隻寵物，1公里內收費30元，多1隻加5元；標準服務若只有1隻寵物，1公里內收費35元，多1隻亦加5元，較遠距離則需另行計算。

上門餵貓既能親近寵物又能獲得收益，被許多年輕人視為「神仙職業」。然而，實際情況並不如想像中「光鮮」。有從業者表示，同行曾遇到上門後寵物生病，主人認為責任在對方、要求賠償醫藥費的情況，而他自己也偶爾會被寵物咬傷。

春節期間，網絡出現許多上門喂貓的廣告。

針對這一新興職業的風險，上海正源律師事務所鄭志民律師指出，若從業者缺乏資質與經驗，容易引發損害糾紛，建議雙方通過明確約定權利義務來規避風險。他建議寵物主人與上門服務者簽訂簡單協議，列明服務範圍、責任歸屬等條款，以保障雙方權益。

隨著寵物經濟的蓬勃發展，閔行區政協委員、區寵物服務協會秘書長朱紅軍預見，寵物託養市場潛力巨大。他強調行業健康發展的核心在於用專業贏得信任：「上門投餵者最好以企業的形式上崗，建議以公司行為統一管理起來，進行統一跟專業化的培訓教育，甚至要求持證上崗，包括進行一些背景調查。讓信任度更高，讓行為更規範，推進這個行當進一步深入人心。」