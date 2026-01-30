新疆咬傷遊客雪豹又咬死35隻羊　當地通報：已捕獲｜有片

1月28日，新疆富蘊縣可可托海鎮塔拉特村區域有雪豹出現，並闖入一牧民羊圈中咬死35隻羊，咬傷5隻。據此前報道，1月23日，該區域一滑雪遊客返回賓館途中被野生雪豹咬傷。經專業人員初步檢查判斷為同一隻，目前已捕獲，轉運至富蘊縣野生動物救助中心。



新疆一滑雪遊客返回賓館途中遭野生雪豹咬傷。（YouTube截圖）

咬傷滑雪遊客的雪豹。（YouTube截圖）

與咬傷遊客的系同一隻

《央視新聞》報道，1月28日，新疆富蘊縣可可托海鎮塔拉特村區域有雪豹闖入一牧民羊圈中咬死35隻羊，咬傷5隻。今天（30日）凌晨，富蘊縣林業和草原局發佈通報稱，相關部門組織專業人員根據雪豹習性，在牧民羊圈中安放誘捕籠。1月29日9時許，再次返回羊圈進食的雪豹被捕獲，並被安全轉運至富蘊縣野生動物救助中心。

經專業人員初步檢查判斷，該雪豹同近日咬傷滑雪遊客的雪豹為同一隻，系兩歲左右亞成體。

據此前報道， 1月23日，在新疆富蘊縣可可托海景區寶石溝附近，有遊客拍到疑似雪豹襲人的影片，片中的遊客疑似被雪豹撲咬，滿臉是血。該遊客已轉移到醫院救治，目前沒有生命危險。

野生雪豹花色與樹木相近。（YouTube截圖）

雪豹在人類活動區域覓食？當地：捕食困難

據悉，該區域近期已多次監測到雪豹活動蹤跡。當地工作人員分析，該年齡段雪豹冬季野外獨立生存能力較弱，因山區積雪較厚，捕食困難遂靠近人類活動區域覓食。

對此，富蘊縣林業和草原局表示，當地政府為全縣60%的牧民投保了野生動物致害保險，投保費用由政府承擔。若縣內任意牧民家中發生類似事件，均可在第一時間向保險公司報案理賠。

雪豹是國家一級保護動物，全球種群稀少，主要分佈在亞洲中部山區，以岩羊、盤羊等多種哺乳動物為食；在食物匱乏時，它們也會捕食家畜和家禽，但一般來說不會主動攻擊人類。