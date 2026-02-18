為入獄僱主「無償帶娃」共度第五個春節　湖北月嫂：已當自己孩子

農曆新年前夕，湖北十堰的黃慶芝（黃姐）和丈夫高和意帶著「奶娃」走進童裝店，為這個小女孩挑選了一身新衣服，迎接新春的到來。特別的是，「奶娃」是黃姐五年前在武漢做月嫂時照顧的孩子，這些年黃姐更是為入獄僱主「無償帶娃」。馬年春節，是「奶娃」跟黃姐一家度過的第五個春節。沒有血緣，卻有深厚的情感，這一家三口用行動詮釋了最樸實的「家」的意義——不論血脈，只要有愛，就能成為永遠的家人。



「奶娃」是黃姐五年前在武漢做月嫂時照顧的孩子。（紅星新聞）

2021年夏天，黃姐夫婦離開十堰老家到武漢謀生，黃姐經老鄉介紹接了一份月嫂工作，照顧一名一歲多的小女嬰，每月工資6000元（人民幣．下同）。僱主陳某從未露面，只通過電話聯繫，預支兩個月工資，並提前備好奶粉、尿不濕和衣物。兩個月後，陳某突然失聯，房東上門催租，黃姐無奈之下帶著孩子暫時返回十堰老家，至少能省下房租。

第一個春節過去，陳某仍杳無音訊。黃姐夫婦本想等僱主回來接孩子，卻等來等去毫無消息。孩子漸漸長大，學會走路，開始喊他們「爸爸」「媽媽」。黃姐夫婦給她取了親暱的家鄉稱呼「奶娃」，家裡不知不覺添置了玩具、繪本、彩筆、橡皮泥……儘管黃姐已有兩個成年女兒，小時候也沒享受過這樣的待遇。

2023年，「奶娃」到了上幼兒園的年紀，黃姐夫婦意識到孩子沒有戶口，向警方求助。調查結果令人震驚：陳某正在浙江服刑，刑期還有十多年；經DNA比對，他與孩子並無血緣關係。孩子的生母姓名雖在疫苗本上，卻也已入獄。黃姐收到陳某從獄中寄來的信，信中稱她是孩子「最親的人」。相關部門雖擬定幫扶方案，但戶口問題仍未徹底解決，「奶娃」暫以集體戶口落戶，民政部門每月發放1500元生活救助。

陳某的信。（紅星新聞）

黃姐帶「奶娃」回到十堰生活。（紅星新聞）

五年來，黃姐夫婦承擔起全部撫養責任。有人勸黃姐把孩子送福利院減輕負擔，她卻覺得這對孩子太殘忍。「就當自己的孩子，順其自然就養到現在了。」黃姐說，「奶娃」早已成為這個家不可或缺的一員，情感上早已血脈相連。

春節前，街道辦等部門上門慰問，給「奶娃」送去大紅包。黃姐和丈夫帶孩子買新衣，儘管家裡經濟拮据，「大人可以不買新衣服，但小孩過年的新衣服總不能少。」高和意說，過年一家人仍會像往年一樣，給「奶娃」發壓歲錢，帶她回鄉下走親戚，親戚也會給孩子包紅包。

「奶娃」早已成為家中不可或缺的一員。（紅星新聞）

如今「奶娃」已長高不少，懂事、有禮貌、黏人。2026年秋季她將上小學，黃姐有些擔心自己和丈夫輔導功課的能力，怕耽誤孩子。但對更遠的未來，他們暫時還沒多想。「哪怕再困難，我們也會一直照顧撫養她。」高和意說。