春節｜迎財神在初二還是初五？各路財神有何分別？

據《央視網》介紹，春節有除夕「接財神」、初二「祭財神」、初五「迎財神」等習俗。各路財神有什麼區別？



春節迎財神習俗。（央視網）

迎財神在初二還是初五？

北方地區有初二祭財神的習俗，家家戶戶準備供品，中午吃「元寶湯」（餛飩），象徵招財進寶，部分說法初二不洗衣，意在守財納福。祭祀的供品用魚和羊肉。老北京的大商號，這天均大舉祭祀活動，祭品要用「五大供」，即整豬、整羊、整雞、整鴨、紅色活鯉魚等，祈望今年要發大財。而南方則多在正月初五祭財神，有民間傳說稱，這一天是財神的生日。

財神趙公明。（央視網）

各路財神有何分別？

在中國民間習俗中，財神可以分為兩大類：宗教神話賜封和各類民間信仰。一般來說，民間祭祀的財神分為文財神和武財神。文財神有比干、范蠡等，武財神則為趙公明、關羽等。而最初受到廣泛認可的財神則是趙公明。

各路財神有何分別。（央視網）

武財神趙公明相傳秦時得道終南山，被道教尊為「正一玄壇元帥」，其像是黑面濃須，頭戴鐵冠，手執鐵鞭，坐騎黑虎，故又稱「黑虎玄壇」。傳說祂能驅雷役電，除瘟禳災，主持公道，賜財賜福。《封神演義》載姜子牙奉元始天尊之命按玉符金冊封神，封趙公明為「金龍如意正一龍虎玄壇真君」，職責是專司金銀財寶，迎祥納福。

在趙公明之後，財神爺也越來越多，包括來自佛教中的神明或史書中的名人、富翁。清代以來，民間常供奉的則是「九路財神」的組合，從四面八方提供幫助。相對於商人，普通民眾家供奉的多是增福財神，傳說它是北斗七星之一降臨到人間的，白臉長鬚，左手執玉如意，右手捧聚寶盒，招財進寶。

各路財神有何分別。（央視網）

各路財神有何分別。（央視網）

各路財神有何分別。（央視網）