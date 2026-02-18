有片｜主人遭愛貓反鎖車外 交警引導毛孩做「鎖匠」化險為夷
撰文：林芷瑩
出版：更新：
不少人在農曆新年期間都會回鄉過年，養寵家庭大多會將愛寵安置在寵物旅館數天，但亦有人選擇帶寵物回家過年。然而，江西撫州南韶高速樂安服務區近日就發生了尷尬一幕，有司機下車後，居然被獨留在車內的愛貓鎖在車外。
《揚子晚報》報道，2月12日，交警在南韶高速樂安服務區執勤時，一名司機求助稱自己臨時下車，結果車內的愛貓誤觸鎖車鍵，導致車門鎖上。
交警查看後，嘗試各種方式都無法打開車門，後來又向司機提出能否嘗試引導貓咪去踩車門解鎖鍵，甚至準備叫汽車維修人員到場處理。經過一番嘗試，貓咪終於在來回走動時誤打誤撞踩到解鎖鍵，車門才得以打開。
危機化解後，現場人士立即鬆一口氣，「這貓可以，聽得懂說話來了」，表示要慰勞貓咪，「今晚加雞腿」，司機更開心地抱住愛貓與交警握手致謝。
雖然化險為夷，但交警提醒，駕駛途中帶寵物時，應將寵物放在籠內，一方面可以避免寵物在行車過程中干擾司機開車，發生危險；另一方面可以防止寵物觸碰到車上各類按鍵，避免意外發生。
