春節｜初四天空上演「水星拜年」好戲　公眾用肉眼即可一睹風采

2026年馬年春節期間，天空將上演一場「水星拜年」好戲。2月20日（農曆正月初四）將迎來今年第一次水星東大距，天文科普專家表示，只要天氣晴朗，公眾用肉眼或借助小型天文望遠鏡，就有機會捕捉到平日裡極難一見的水星身影。



水星作為太陽系距離太陽最近的行星，公轉速度極快，只需88天就能繞太陽一圈，是八大行星中公轉周期最短的「飛毛腿」。從地球上看，水星總是緊貼太陽附近，大部分時間隱沒在太陽強光中，只有在大距（水星與太陽角距離最大）時才會短暫現身。

大距分為東大距與西大距：東大距時，水星出現在黃昏西邊低空；西大距則出現在黎明東邊低空。2026年水星將有3次東大距（2月20日、6月16日、10月12日）和3次西大距（4月4日、8月2日、11月21日），每次地平高度與觀測條件各異。

圖為2022年4月29日水星東大距。為東大距之後的5月1日於天津拍攝的水星。（新華社）

圖為2022年1月7日水星東大距。為東大距前夕的1月4日於天津拍攝的水星與蛾眉月。（新華社）

其中，2月20日這次東大距觀測條件較佳：日落時水星地平高度可達16度，視星等約-0.5等，亮度明顯，便於尋找。中國天文學會會員、天津科學技術館天文科普專家宋媛媛提醒，日落後約1小時水星就會西沉，因此最佳觀測窗口就在日落後的短暫時段。

「由於水星離太陽很近，觀測時一定要等到太陽完全落下後再使用小型望遠鏡，絕對不能在白天或日落前對準太陽方向，否則可能造成眼睛不可逆損傷。」宋媛媛特別強調。

若在2月20日晚觀測水星，還能順道欣賞一場浪漫「星月童話」：日落後，明亮的土星將與一彎蛾眉月相伴，雙雙出現在西方低空，為馬年春節增添一抹天文浪漫。