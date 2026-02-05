瘋傳「2026年2月是特殊月份823年一遇」　專家揭真相

翻開日曆會發現，二月的日曆排得整整齊齊。網傳二月是八百年一遇不同尋常，還有財運月的噱頭裏邊藏，稱二月集齊四個同序周曜，罕見無雙有名堂。這說法到底是曆法奇觀，還是無端臆想？



網傳「2026年2月是特殊月份，823年一遇」？

這場「日曆話題熱」始於幾周前，最初可能只是一張普通的2026年2月日曆截圖，上面標記着星期日依次到星期六共出現了4次完整的循環，也就是說有4個星期日、4個星期一、4個星期二……以此類推。隨後，有人添加了「823年才出現一次」、「特殊月份會帶來好運」等標籤，相關內容迅速在各類社交平台上傳播，一些人熱衷於分享這個看似罕見的「發現」，甚至衍生出各種版本的「好運傳說」。

近期，網絡瘋傳「2026年2月是特殊年份，823年一遇」等假訊息，專家證實其說法錯誤。（央視新聞）

內地官媒闢謠 此說法曆法、數學站不住腳：

2月擁有完整4個星期就是「特殊月份」嗎？

先來看網上說的2月裏出現4次完整的從周日到周六的循環，其核心在於二月擁有完整的4個星期，恰好有4個周日、4個周一、4個周二，一直到4個星期六，有網友稱極為罕見。事實上，這真的很特別嗎？

北京天文館的科普專家解釋，曆法的核心目的是要把天文周期與我們的日常生活協調起來。我們現在使用的公曆是太陽曆，也就是按照地球繞太陽公轉的周期來確定一年的時間。

北京天文館副研究員楊帆：一個回歸年的長度是365.2422日。如果我們把一年設置為365天的話，每年就會多出來0.2422日，四年的時間就剛好多出來一天。如果長此以往的話，就會發生日期和季節之間的漂移，比如1月1日可能會在夏天。為了解決這個問題，公曆就設置了一個置閏的規則，能被4整除的年份、逢百的年份，我們就多加一天。那多出來的這一天是加在了哪裏呢，這一天就被加在了2月，正常平年的情況下2月一共有28天，閏年的情況下2月份就是29天。

2026年恰好是平年，2月就只有28天。一個星期有7天，正好就是完整的四周時間。

北京師範大學文學院民間文學研究所副教授唐璐璐：我們看裏邊是非常基礎的一個數學邏輯，就是每個平年的2月都有28天，我們一周是7天，所以28除以7等於4，這是一個非常簡單的小學的數學題，這就意味着每個平年的2月，我們其實都有4個完整的周一到周日。所以這並不是一個罕見的現象，而是在每個平年的2月都普遍出現的，這是一則非常典型的網絡時代的數字謠言。

所以，2026年2月出現4次完整的周一到周日一點都不特殊，不過是平年2月的「標準配置」。

2026年2月真的是823年才出現一次嗎？

如果聽起來還是覺得有些迷糊，您不妨打開日曆去數數看，剛剛過去的2025或者是將來的2027年，剛好都是平年，2月都是擁有完整的4個星期。當然，如果一定要給2026年的2月找個特殊的地方出來，還真有一個，那就是2月1日恰好是周日，如果按照「周日、周一……一直到周六」的順序排列，整個2月的日曆呈現恰好方方正正。但是，這樣的排列規律真的是823年才出現一次嗎？

據介紹，要出現這種日曆排列，只需滿足兩個簡單條件：一是該年是平年；二是2月1日是星期日。北京天文館計算了從1526年至2526年這一千年間滿足這兩個條件的年份，居然多達100多個，也就是平均不到十年就會出現一次。

天文科普專家直言，所謂「823年一遇」，從天文曆法的角度看毫無依據。也有專家推測，之所以是「823」這個數字，可能是因為它聽起來足夠久遠，能製造「千載難逢」的錯覺。而且，類似所謂八百多年一遇的「特殊月份」的謠言，早在2011年左右，就已經開始不斷被炮製。

「特殊月份轉發可得財運」？實為網絡營銷

伴隨着「特殊月份」的謠言傳播，還有很多網絡博主發帖表示「轉發可得好運」。專家們提醒，這種「轉發得好運」的模式其實是典型的病毒傳播策略，本質是利用一些人對數字的不敏感和對曆法的陌生，把常見的曆法現象包裝成難得一遇的所謂「奇觀」，再通過「轉發獲財運」等誘導式傳播，甚至藉機推銷服務，其本質都是網絡營銷。

專家分析，這類內容往往在歲末年初更容易傳播，因為它契合了人們對未來好運的普遍期待。然而頗具諷刺的是，如果熱衷轉發倒有可能讓那些通過增加流量獲得平台分成的謠言炮製者獲利。

北京師範大學文學院民間文學研究所副教授唐璐璐：這種現象叫作連鎖信。用通俗的話講，它是有固定的套路，比如說首先要給一個指令，接收到任務的人，就要在規定時間內分發到幾個特定的人數，你服從這個指令就會獲得好運，如果違反指令就會得到懲罰。所以我們現在回過頭來看這則謠言，它只不過就是連鎖信在網絡的一個變體。它消費了大家的善意，也消費了大家的焦慮。

專家提醒，作為理性的現代人，我們應當以欣賞但不盲從的態度看待自然現象。日曆上的數字排列不過是人類標記時間的方式，真正的奇蹟是規律本身：地球年復一年繞太陽運轉，四季更迭，生命延續。這種恆常的規律才是我們應該珍視和敬畏的。

