潮汕6歲女孩莊恩琪首來港演出引關注：想教全世界小朋友跳英歌舞

「國泰新春國際匯演之夜」於年初一（2月17日）上演。今年有近60隊來自香港、內地及海外的花車及隊伍參與表演，更有不少新元素和首次參與隊伍，包括香港麥當勞、林村許願樹等。曾在央視春晚演出的普寧富美青年英歌隊和6歲英歌小女孩莊恩琪也首次亮相，其在香港演出的影片也在內地網絡瘋傳，引發熱議。



今年6歲的莊恩琪，來自廣東汕頭潮陽區貴嶼鎮。2024年4月汕頭貴嶼一次民俗巡遊中，站在路邊的小恩琪與英歌隊激昂互動共舞，在內地網絡爆火，小小的身體爆發出巨大的能量，網民稱其「最強過年氛圍組」的最小成員。截至2025年10月，該影片在內地網絡擁有累計超過100億的播放量。

此次香港之行，是莊恩琪2026年春節的重頭戲。與其一同受邀的，還有曾登上央視春晚的普寧富美青年英歌隊，他們共同在46支表演隊伍中，展示中華非遺的獨特魅力。出發前，莊恩琪表示對此行非常期待，「來香港表演，我很開心，可以看看不同國家和地區的節目，還有花車巡遊，我很好奇。」

來到香港，除了表演服，莊恩琪還在行李中塞了幾根特別的「玩具」迷你英歌槌，她準備送給香港及世界各地小朋友。今年在香港過年，她覺得這與在家門口敲鑼打鼓過沒有什麽區別，「在家門口跳，是給爺爺奶奶和村里人看，熱鬧；來香港跳，可以跟不同國家和地區的小朋友玩，更熱鬧。」小恩琪說，「我想教全世界的小朋友怎麽跳英歌舞。」

恩琪伯伯也跟隊到港，這次香港之行是跨越地域的分享。在他看來，「以前英歌是演給老爺看（指祭祀），現在是演給世界看。妹妹很清楚這一點，她想讓全世界知道，這是咱們中國的英雄之舞。」他也告訴莊恩琪，「槌子是朋友，開心就耍兩下，累了就放著」。

李家超與庄恩琪握手。（李家超微博）

據悉，恩琪的爺爺是村里的老隊員，父親是英歌隊的鑼手。在家里，妹妹打鑔、父親打鼓、爺爺吹螺角，恩琪舞槌，組成了最溫馨的「家庭版」英歌隊。三代人同頻的生活日常，比任何刻意的教導更有力量。

去年底，莊恩琪曾受邀去新加坡教當地小朋友跳英歌；今年，她又帶著迷你英歌槌來到香港。對她而言，手里的槌子既是承載著家族記憶和文化使命的道具，也依然是一個讓她開心的「玩具」。「妹妹最近到處跑，累是真的累，但比我們想像的堅強。只要鼓點一響，她眼里就有光。」恩琪伯伯介紹，小恩琪的心願是做個「小小非遺傳承人」，不僅學英歌，還想學更多非遺技能，和隊里的更多年輕人一樣，一起傳承非遺。

由於視覺效果強烈、舞蹈動作豪放，充滿年味，英歌舞在近幾年備受全國矚目。早在1996年，潮陽就被命名為「中國民間藝術之鄉（英歌藝術）」；2006年，「潮陽英歌」被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。為探索英歌舞創新發展模式，2025年，汕頭市市場監管局正式批准發布並實施地方標準《非物質文化遺產 潮陽英歌》，引導12支英歌隊進行工商登記，推動職業化、市場化、規模化發展，引導英歌舞走出潮汕、走向世界。