農曆新年｜孩子收2萬元利市錢遭母親要求上交　法律解讀所有權

2月20日，微博熱搜話題「媽媽讓上交2萬壓歲錢孩子不幹了」迅速登頂，引發網民廣泛熱議。近日，一位12歲男孩小王從長輩處收到逾2萬元利市錢，媽媽要求全數上交，稱「利市錢是禮尚往來所得，應由父母保管」，孩子卻堅稱「這是長輩專門給我的，應該自己保管和支配」，母子因此爆發激烈爭執。這起親子衝突不僅戳中許多家庭痛點，更讓「利市錢到底屬於誰」成為全民焦點。對此，內媒《三湘都市報》從法律角度作出解讀。



法律角度：利市錢屬贈與 孩子才是真正主人

根據《中華人民共和國民法典》相關規定，長輩給晚輩的利市錢屬於贈與行為，一旦孩子或監護人接受、錢款轉移，所有權即歸屬孩子本人。接受贈與屬「純獲利益」行為，不要求受贈人有完全民事行為能力，因此從出生起，孩子就享有利市錢的所有權。

司法實踐中，即使父母離異，利市錢也不屬夫妻共同財產，無權分割；父母僅有法定監護人身份，可代為保管，但絕無權沒收或隨意處置，更不能挪作私人消費，否則損害被監護人財產權益。

根根據《民法典》，第十三條規定，然人從出生時起具有民事權利能力，享有民事權利；第六百五十七條規定：贈與合同是贈與人將財產無償給予受贈人，受贈人接受即成立；第三十五條規定：監護人應按最有利於被監護人原則履行職責，除為被監護人利益外，不得處分其財產。

「媽媽讓上交2萬壓歲錢孩子不幹了」成熱搜話題。（影片截圖）

孩子能自己花利市錢嗎？

支配權限與年齡掛鉤，不滿8周歲的，無民事行為能力，須由父母等法定代理人代理支配；8周歲以上未滿18周歲：限制民事行為能力人，可獨立實施與年齡、智力相適應的行為，例如購買學習用品、小玩具、零食等合理小額消費。但大額支出、網絡遊戲充值、直播打賞等明顯超出年齡範圍的行為，需經監護人同意或追認，否則無效。

若父母發現孩子不當使用（如大額遊戲氪金或打賞），可依《民法典》請求網絡平台返還款項。

父母能動用孩子的利市錢嗎？

父母有保管義務，但僅限於「最有利於孩子」的原則下使用，例如支付學費、醫療、生活必需品等。任何非為孩子利益的處分（如父母自己消費、還債）均違法，孩子成年後可追責要求返還。

事件曝光後，網民留言炸鍋。有人支持孩子「這是我的錢，我有權決定」；也有人認為「12歲還小，父母幫管更安全」；更多人呼籲「教育孩子理財比爭錢更重要」。

這場熱議提醒家長，利市錢是孩子的專屬財產，保管是責任，不是所有權。父母可引導孩子合理規劃，例如存銀行、買教育基金，甚至小額投資理財，讓利市錢成為成長助力，而非親子矛盾導火索。