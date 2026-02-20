兩初中生扶婦人被索賠22萬網民質疑碰瓷　家長：孩子不敢再做好事

近日，福建莆田一起「扶人反被索賠」事件再度引爆「扶不扶」爭議。兩名初中女生好心扶起一名從單車摔倒的婦人，卻被交警認定負次要責任，婦人隨後提起民事訴訟，索賠逾22萬元（人民幣．下同）。事件曝光後，網民怒批「善意被懲罰」，家長更指孩子已留下嚴重心理陰影，「以後再也不敢做好事」。



據《中安在線》等媒體報道，事故發生於2025年3月15日下午，福建莆田城廂區一村道轉彎處。女子朱雨虹騎單車時，為避讓路口駛出的白色轎車，身體向右傾斜、重心不穩，自行摔倒。閉路電視畫面清楚顯示，摔倒過程無任何外部碰撞。

此時，兩名初中女生（其中一人王子晴駕駛電動單車載另一人朱佳媛）從側向路口駛出，目睹倒地情況後短暫猶豫，最終停車上前，將女子扶起並移開單車。

閉路電視畫面清楚顯示，摔倒過程無任何外部碰撞。（影片截圖）

事後，朱雨虹堅稱自己是被兩名女生騎行的電動單車「嚇到」才失控摔倒。交警調查後定性為「無接觸交通事故」：朱雨虹負主要責任（未注意路況、處置不當）；駕駛的王子晴負次要責任（未滿16周歲違規駕駛、轉彎未禮讓直行車輛）；乘車的朱佳媛無責。

女子據此向法院起訴索賠224,307.73元，項目包括住院12天醫療費、多次門診及藥費、護理費、營養費、殘疾賠償金、精神損害撫慰金等（傷殘鑑定尚未出爐）。其中一名女生母親鄭女士接受採訪時表示，女兒原本只是出於「學雷鋒、做好事」的純粹善意，卻換來巨額索賠與追責，「孩子現在心理壓力極大，已產生嚴重陰影，以後看到類似情況肯定不敢上前」。

女子向法院起訴索賠224,307.73元。（影片截圖）

事件2月19日登上熱搜，網友議論紛紛。多數人質疑次責認定邏輯，認為「老人自己摔倒，孩子扶起怎麼還要背鍋？」、「這是碰瓷吧，以後誰還敢扶？」；也有人指出，女生違規騎行確有過錯，但與摔倒的因果關係需嚴格證明，「索賠22萬也太離譜了，獅子大開口」；更有聲音呼籲公布完整監控與責任認定書，讓公眾看清事實。

律師分析指出，交通事故認定書僅為證據之一，法院可獨立審查事實與因果關係。若證實摔倒與女生騎行無直接因果（或因果力極小），次責認定可能不被採信；但若女生騎行速度、距離等客觀因素確實造成驚嚇，則可能按《民法典》侵權責任編，按份承擔責任。案件已排定於2026年2月26日上午在莆田市靈川法庭開庭審理。