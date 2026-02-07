內地老婦「碰瓷」騙財　正義兒子網上公開　背後原因卻惹人反思

2026年1月17日，武漢街頭，一位身患口腔癌的老人在大貨車前突然倒下，口吐白沫。兒子熊天琪趕到現場，覺察到其中的反常：「我媽平時遛彎不會出小區，今天為什麼會到馬路上？」熊天琪反覆詢問母親經過，告訴她現場有監控，如果是故意碰瓷，檢查的費用要自己承擔。追問之下，老人默認了為換取醫藥費而行碰瓷之舉。



在醫院，熊天琪既生氣又委屈，對母親吼起來：

你為什麼要去禍害別人啊？

而後，由熊天琪自己發布、記錄事件過程的視頻在社交媒體爆紅。近日北青深一度採訪了熊天琪，他說，母親做錯事，他來收拾殘局、承擔後果，是儘量守住體面；看到有人願意捐款，他將收款賬號公之於眾時也放下了「臉面」。在生活面前，有些東西得守住，有些東西不得不放下。

碰瓷事件現場畫面及事件後續▼▼▼

這個視頻以及熊天琪的訪談很讓人唏噓。在生存和尊嚴之間，無論是熊天琪還是其母親，都陷入了一系列掙扎之中。

這個拮据的家庭為了給老人治病，已經掏空了有限的積蓄，對於下一步治療所要產生的費用，他們惴惴不安。於是，老人想到了出門碰瓷。人們會毫不猶豫地共情一個人對生的渴望，但正如熊天琪那一聲怒吼，「你為什麼要去禍害別人啊」，人們無法對一個碰瓷者心生慼慼。

碰瓷害人無疑是可恥的。這其中不應該存在「情有可原」的模糊地帶，無論基於什麼境況，碰瓷就是不對，就是應該被譴責。

熊天琪把這個過程公之於眾，引發了另一重爭議。有人嘲諷他吃「人血饅頭」，是為了獲得捐助進行悲情敘事。我覺得人們還是應該心懷善意，與其先入為主地質疑其動機不純，不妨相信，他就是這樣一個三觀純正的好青年。當然，我們也沒有任何證據，證明這一判斷就一定正確。我們樂於這樣想，只是基於對人性的基本信任。

在假定熊天琪就是三觀很正的前提下，爭議並不能完全消失。熊天琪究竟該不該曝光母親的所作所為？這牽涉到相對複雜的倫理問題。《論語·子路》中有段話：

葉公語孔子曰：『吾黨有直躬者，其父攘羊，而子證之。』孔子曰：『吾黨之直者異於是：父為子隱，子為父隱，直在其中矣。』

父親偷了羊，兒子要不要去舉報？葉公理解的「直」是鐵面無私、不徇私情的純粹法治主義，孔子則主張基於血緣親情、合乎人倫天性的「隱」。「隱」並非包庇縱容、妨礙司法，而是不主動告發、不作證，維護最基礎的人際信任。這是儒家以情統法、以倫理矯正制度的典型表達，體現了中華文明禮法合治的深層結構。

事實上，親親相隱所引發的爭論在後世一直沒有停止過。在我國目前的法律體系中，「親親相隱不為罪」並沒有直接體現為具體的法律規定，但在某些法律條文中，間接體現了對這一傳統法理的尊重和考慮。

回到熊天琪的困境，母親做出了碰瓷這樣不光彩的事，兒子該不該去曝光她？「隱」然後曉之以理、動之以情，告誡她以後不要再幹這樣的事，會不會是一種更好的選擇？在「大義滅親」與「親親相隱」之間，自古以來，人們的選擇各不相同。我們不能拎出一個事件冰冷地打量，而要把它放到相應的時代背景、具體環境、家庭生態、親親關係中進行考量，也許該做出什麼樣的選擇，永遠不會有非此即彼的標準答案。

事實上，熊天琪也坦承，視頻發酵後，母親陷入到「社會性死亡」的羞恥感中：

以前我發了視頻，母親每一期都會看，還會抱着手機循環播放，甚至會經常看哭。但那之後，母親不敢看視頻了。

熊天琪還說自己的心理也有問題。除了生病、治病的壓力，倫理問題是壓在母子心頭的一座大山。

讓人欣慰的是，事件的整體走向是光明的。數千名網友的捐款，解決了熊天琪母親放、化療的燃眉之急。熊天琪並不諱言他需要這筆錢，「在生存面前，臉面已經不重要了」「我選擇公開這個視頻，接受別人的捐助，也應該接受所有的評價」，也許接受的心態可以讓母子二人逐漸走出陰影並且好好活下去。這是大家所樂於看到的。

