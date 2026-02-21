雇主突然失聯！保姆免費照顧女嬰5年　報警才知父母皆已入獄

湖北十堰一名保母黃姐幾年前到武漢做月嫂，然而，工作僅兩個月，雇主失聯，黃姐就把孩子帶回自己家裡照顧至今。她無償照顧雇主女兒長達5年，今年馬年是這個沒有血緣關係的孩子在她家度過的第5個春節。



黃姐透露，3年前，孩子到了要上幼兒園的年紀，黃姐和丈夫意識到奶娃還沒戶口，而雇主陳某一直沒出現，要上報警後，她才得知孩子的父母竟然都在服刑。



湖北十堰一名保母黃姐幾年前到武漢做月嫂，然而，工作僅兩個月，雇主失聯，黃姐就把孩子帶回自己家裡照顧至今。（新華社）

2021年夏天，黃姐跟丈夫高和意離開湖北十堰老家，前往武漢找工作。丈夫跑網約車，黃姐經同行老鄉介紹，接過對方照顧一名女嬰的月嫂工作，每月工資6000元。

雇主姓陳，自稱是孩子的爸爸，他沒跟黃姐見面，只在電話裏叮囑黃姐照顧好一歲多的女兒，便預支了她兩個月工資。黃姐照顧女嬰的房子是陳某租的。陳某沒來看過女兒，但提前買好了奶粉、尿布以及衣服這些必備品，偶爾也會打電話關心女兒近況。

雇主陳某給黃慶芝寫的信。（新華社）

兩個月後，陳某失聯，房東也因房租到期來找黃姐催要房租。黃姐回憶，「當時有自稱陳某朋友的人打電話，說陳某最近出了點事，讓我繼續幫忙照看孩子，工資以後會一分不少結算給我。」

但直到第一個春節來臨，黃姐還是聯繫不上陳某，也沒人來接孩子回家。之後幾年裏，這個女嬰就一直跟著黃姐夫婦倆在十堰生活。黃姐總想著，說不定雇主哪天就要來接孩子回家了，在交給雇主之前，自己作為月嫂都有責任照顧好孩子。只是，雇主再也沒出現。

2023年，孩子到了要上幼兒園的年紀到還沒有落戶口，黃姐和丈夫決定報警並向相關部門求助。他們得到消息稱陳某正在浙江一所監獄服刑，還有十多年刑期。陳某後來從獄中給黃姐寄來一封書信，信中寫道，「阿姨，雖然我們未曾謀面，但是我能感覺得到，您是位有愛心，心地善良的人，我閨女這兩年在無人過問的情況下，您還能對她不離不棄，還能把她照顧得這麼好，您就是我閨女最親的人。」

原本以為事情得到解決了，但經DNA比對，發現陳某跟孩子其實並無血緣關係，孩子無法隨陳某落戶。由於孩子的疫苗本上記錄了其生母的名字，但黃姐從未見過。經警方努力找到時，發現孩子的母親也在服刑。

黃姐的丈夫表示，今年過年了，一家人還是會和往年一樣，給孩子發壓歲錢，帶著孩子回鄉下走親戚。

事件經過媒體報道後引發關注，經相關部門協商，孩子暫時在黃姐老家上戶為集體戶口，民政部門每月給孩子1500元生活救助。小區鄰居們也會把家裡同齡孩子的舊衣服和繪本打包送給她，也有愛心人士為孩子買東西。

黃姐的丈夫表示，今年過年了，一家人還是會和往年一樣，給孩子發壓歲錢，帶著孩子回鄉下走親戚。此前，也有人勸黃姐把孩子送去福利院以便減輕家裡的負擔，但黃姐沒有那麼做。長達5年的共同生活，這名小孩已經成為黃姐家庭的一分子，即便沒有血緣，但至少情感上已是如此。