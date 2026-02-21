農曆新年｜4天近34萬盈利全分給員工　四川火鍋店：會堅持派福利

近日，四川遂寧七里川火鍋店老闆黃厚明再度展現「神仙操作」：2026年農曆新年除夕至初三4天淨利潤33.9萬元（人民幣，下同），全部發給140多名員工！其中，店長最高分得14860元，侍應最多4865元，就連清潔阿姨也拿到1447元。這已是該店連續第四年把春節期間盈利全數分紅，溫暖舉動引發網友羨慕與讚嘆。



據《紅星新聞》報道，今個新年該火鍋店4天總營業額達100.64萬元，除去食材、人工等成本後盈利33.88萬元，老闆特意補齊至33.9萬元方便分配。其中，除夕與初一僅扣食材成本（因本該放假）；初二、初三扣除食材與人工，但未攤提房租、水電等固定支出。

黃厚明強調，這份福利源自自身經歷：創業前，他當過4年侍應、傳菜員，又做了2年學徒，深知一線員工春節無法團圓、加班更辛苦的辛酸，「他們不能陪家人，卻更忙更累，這筆錢是他們應得的補償。」

派錢現場。（紅星新聞）

去年火鍋行業艱難，七里川關停2家門店（從8家減至6家），20多名員工獲妥善分流：部分調至其他門店，十餘人轉入老闆2025年4月投產的火鍋底料工廠（目前40多名員工）。

因門店減少、讓利更多（如免費小吃、菜品），盈利較去年春節3天53.2萬元下滑，但黃厚明仍堅持分紅，「員工好、顧客好，生意才會更好」。

黃厚明創業於2008年安岳小鎮，從夫妻店起步，一路擴張至多門店加底料廠。店內福利在行業內頗具口碑：五險一金齊全、每月「孝順金」（管理層500元、員工300元直打父母）、老員工穩定。他透露，今年目標讓門店員工實現一周雙休（目前月休4-5天），底料廠已實行雙休與法定假。

員工拿到錢開心展示。（影片截圖）

今年新年，員工們高強度運轉，平均每天100多桌，每店僅20多名員工，連續高負荷工作。黃厚明本想全程打雜，卻被員工「趕回家」——除夕、初一終於陪家人團圓，初二起又回店幫忙傳菜、做衛生。

對此，網友留言刷屏，「這才是真正的老闆！」、「有這樣的領導，誰不願意賣命？」、「行業內卷，老闆卻把人放心上，太暖了」。黃厚明則低調表示，每個企業都不容易，他們只是正常分享利潤。