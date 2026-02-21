異常暖冬致融化　哈爾濱兵馬俑冰雕「走樣」　網民稱成「星星人」

黑龍江哈爾濱冰雪大世界兵馬俑冰雕「融化變身」POP MART「星星人」玩偶，意外登上熱搜。2月19日（正月初三），多名遊客拍攝畫面顯示，園區內著名兵馬俑冰雕群因氣溫回升而部分融化，原本威武的俑頭輪廓變得圓潤光滑、表情呆萌，網友笑稱「直接cosplay成星星人盲盒」。



一名哈爾濱本地市民接受《極目新聞》採訪時表示，當天他親眼看到兵馬俑冰雕臉部融化嚴重，「有些看不清五官，但剩下的建築反而多了一種朦朧別樣的風格，像藝術濾鏡加持」。融化現象主要集中在頭部與細節部位，與開園初期晶瑩剔透的狀態形成鮮明對比。

兵馬俑冰雕臉部融化嚴重。（網上圖片）

網民稱兵馬俑冰雕「融化變身」POP MART「星星人」玩偶。（極目新聞）

2月21日，記者致電哈爾濱冰雪大世界官方客服，工作人員回應已注意到網上關於冰雕融化的討論與視頻，「很多遊客也打電話詢問，但我們目前不了解現場具體情況。如果有疑問，建議直接到園區向工作人員咨詢」。

事實上，融化與異常暖冬密切相關。2月19日，哈爾濱冰雪大世界官方微信公眾號發布緊急公告：根據哈爾濱市氣象台預報，近兩日氣溫升至零度以上，將影響園區冰雪景觀安全與體驗。

兵馬俑冰雕。（新浪新聞）

為保障遊客，園區調整為：2026年2月20日（正月初四）、2月21日（正月初五）臨時閉園；2月22日（正月初六）擬17時恢復運營，當日營業延長至24時；重新開園後，標準成人票調整為228元/張，優待票168元/張。

已購票遊客可透過原渠道申請全額退款。公告強調，此舉純屬天氣因素，園區將加強巡護與維護。

對於事件，網民反應兩極：有人調侃「星星人上崗，兵馬俑下崗」「這波融化直接進化成限量款盲盒」；也有人感慨「暖冬太狠，冰雪景觀保不住」「希望冷空氣快回來，讓哈爾濱繼續冰天雪地」。

POP MART「星星人」。（網上圖片）

作為第27屆哈爾濱冰雪大世界重頭戲之一，兵馬俑冰雕群原本以1:1比例復刻秦俑軍團，氣勢磅礡、細節精緻，是園區「冰城記憶」軸線的亮點。融化雖帶來意外喜感，但也提醒遊客，冰雪奇觀極度依賴低溫，暖流來襲時需及時調整期望。