哈爾濱遊客凍爆血管街頭鮮血直流　醫生：冬季為血管破裂高發期

12月8日，在黑龍江哈爾濱，一男子腿部的靜脈曲張血管疑似被凍破裂，出血量較大。民警展開急救，並囑咐「在東北，出門你就得穿上棉褲」，隨後該男子被送往醫院就醫。醫生表示，冬季為血管破裂高發期，五大「凍出來的病」需警惕預防。



據內媒《中國青年報》消息，晚上7點多，黑龍江哈爾濱中央大街的巡邏民警接到一名女子求助，稱其男友腿部靜脈曲張血管破裂且出血量較大。

兩名民警立即跟隨女子趕往現場，只見一名男子面色蒼白地癱坐在長椅上，雙手緊緊按着小腿，鮮血已浸透褲管，在地面留下痕跡。

男子面色蒼白地癱坐在長椅上，雙手緊緊按着小腿，鮮血已浸透褲管。（哈爾濱政法）

出血男子表示，他這已經不是首次出血。考慮到夜間氣溫較低，持續出血極易引發休克，現場民警合力將傷者轉移至附近酒店，就近警務站人員取來急救箱做應急處置，剪開男子褲子的一瞬間，鮮血噴涌而出。

民警用紗布按壓、止血帶勒緊的方式止血，一邊救助一邊囑咐「你這褲子太薄了，在東北，出門你就得穿上棉褲」。隨後，救護車抵達，民警快速協助醫護人員將傷者平穩抬上擔架，協調開闢就醫綠色通道，護送傷者前往醫院。

兩位民警在止血，並囑咐要穿棉褲。（哈爾濱政法）

目前，受傷遊客經醫院及時進行了血管外科手術，已脫離危險，正處於進一步恢復中。《香港01》記者查詢發現，哈爾濱近一周的氣溫顯示，都在零下10℃左右，甚至有幾天在零下20℃。醫生提醒，寒冷天氣會導致血管收縮，靜脈曲張患者更容易出現血栓。

哈爾濱氣溫低，多誘發疾病。（香港01）

冬天有哪些「凍出來的病」需要警惕和預防呢？

危險一：血管遇冷收縮，易發腦中風

秋冬季，隨着氣溫變冷，很多人的血管痙攣收縮，血壓會出現波動。高血壓是誘發腦卒中（腦中風）的主要高危因素之一。專家表示，口眼歪斜、看東西有重影、一側上肢或腿沒有力量或是說話說不清楚，都是身體發出的信號，顯示有可能得了腦卒中。腦血管病高危人群一般有高危因素，比如高血壓、糖尿病、高血脂，有過卒中病史和腦血管高度狹窄等。

一側上肢沒有力量可能是得了腦中風。（視覺中國）

專家提醒，預防秋冬季發生腦卒中，需要注意改正長期吸煙、嗜酒等不良生活習慣，飲食上需要注意避免高鹽分引發血壓升高。

危險二：呼吸道疾病進入高發期

受寒潮天氣影響，流感、支氣管炎、肺炎等呼吸道疾病也會進入高發期。免疫力低的人群更容易患病。此外，氣溫驟降時，患有哮喘、慢性支氣管炎、慢性阻塞性肺病的患者，更容易病情反覆或加重。

呼吸道疾病在冬季進入高發期。（視覺中國）

儘量開窗通風，每天2至3次，每次30分鐘至1小時；另外，個人一定要注意，室內外溫差不要過大，注意保暖，不要一下子從20多度到零下的溫度。還有就是要保證足夠的睡眠，有助於保證我們的機體免疫力。

危險三：寒冷誘發骨病，關節容易受傷

冬天氣溫低，肌肉和韌帶柔韌性較差，對關節的保護力度減弱，運動中稍有不慎，就會造成關節損傷及骨折。寒冷刺激下，還可能誘發腰痛、肌肉痙攣等。老年人在寒冷天氣，應儘量減少出行，室外鍛煉時， 要儘量避開結冰的路面，室內運動也要充分進行準備活動。

寒冷誘發骨病，關節容易受傷。（視覺中國）

危險四：降溫天氣「老胃病」容易發作

低溫的刺激，會引起急性胃痙攣、胃潰瘍、胃腸炎等胃腸道疾病。本身有胃病的人在冬季要特別注意保暖，防止腹部受涼。多喝熱水，少吃冷食，按時吃飯。

降溫天氣「老胃病」容易發作。（視覺中國）

危險五：天氣寒冷，小心凍瘡蕁麻疹

寒冷引起的蕁麻疹。（視覺中國）

當氣溫不足5℃，相對濕度達到60%以上時，易出現凍瘡。冬季是寒性蕁麻疹高發期，因此，應做好防風防寒工作，出門時戴上口罩和帽子；避免接觸冷水，遠離辛辣刺激性食物和煙酒，並多吃含維生素的新鮮蔬果。