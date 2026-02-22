福建懸崖咖啡店　398元坐60米崖壁嘆啡　遊客繫3條安全帶：很值得

內地春節假期期間，位於福建省福州市連江縣的古石崖壁咖啡意外走紅，吸引不少遊客專程前往挑戰，體驗在陡峭崖壁上喝咖啡的獨特感受。由於場面震撼，相關影片在網絡上廣泛流傳，引發網民熱議：「看著都覺得腿有點發軟。」



從多名網民在社交平台分享的影片可見，在一處臨海而立的陡峭崖壁上，多名顧客身上繫著安全帶，穩坐在幾乎垂直於崖壁的「座位」上，悠閒地品嘗咖啡。他們的腳下便是茫茫大海，身旁的岩壁上更掛有「古石咖啡Cliff Coffee」字樣的橫額。亦有顧客繫著安全帶，正小心翼翼地踩著崖壁上的「腳踏板」，一步步向「座位」處前進，場面刺激。有網民感嘆：「這才是真正坐到懸崖上喝咖啡。」

據《極目新聞》報道，一位曾經前往體驗的網民表示，在光顧古石崖壁咖啡之前，她從未玩過飛拉達項目，起初站在崖壁上時心裏確實有些害怕，雙腿也不禁發軟。不過，她慢慢走著便逐漸克服了心理恐懼。她形容：「身上會繫三條保險帶，崖壁上台階和台階之間的距離很近，而且有教練陪同，我覺得很值得體驗。」

公開資料顯示，這種被稱為「飛拉達」的項目是一種岩壁攀登運動，源自意大利語中的Via Ferrata（意為岩壁探險或鐵道式攀登）。它是在山體岩壁上建設，由手攀架、腳踏板、吊橋與鋼絲線等構成的攀登徑道，讓不具備攀岩能力的普通人在安全繩和鎖釦的保護下，也能借力攀上陡峭的岩壁。

據古石崖壁咖啡的工作人員介紹，顧客可以選擇飛拉達崖降，亦可體驗春節限定的橫渡項目。工作人員明確指出：「飛拉達是398元（人民幣）一位，橫渡是188元。」即便完全沒有攀岩經驗的普通人，也可以體驗這兩個項目，現場會有專業教練陪同。據了解，在崖壁上喝咖啡的座位高度約有六十米。

古石崖壁咖啡負責人曾介紹過這一項服務的運作模式。負責人強調，前往崖壁上喝咖啡必須提前預約，店家不允許客人私自攀登，一定要在教練的陪同下進行。一個教練可能會帶幾個人下去，輔助他們走到崖壁上，同時也會幫客人拍照，最重要的是保障他們的安全。負責人形容：「人可以先從店裏任選一種自己想喝的咖啡，店員做好後由教練帶到座位上，客人只需要走過去就可以直接喝了，相當於我們提供了一個特殊的可以喝咖啡的平台、一個可以放鬆自己的座位，客人只是換了一張喝咖啡的『桌子』而已。」

負責人補充，398元的消費價格不只是一杯咖啡的價錢，還包括保險費、專業裝備租用費、領隊服務費等，並且不限時間，客人願意的話可以一直坐在崖壁的座位上欣賞風景。

網民熱議：



恐高者的絕境，眼跳腿抖



喝的就是個心跳。



一生要出片的中國人啊



這個地點弄成喝茶的更有感覺



所有網紅打卡完就可以停業了



這是用生命在喝咖啡啊？ 這咖啡是一定要喝的嗎？

