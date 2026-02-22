深圳北迎春運返程高峰　地鐵延長、開免費巴士　加派1100的士應急

每逢假期返程時，深圳北都會迎來大量客流，站內外逼爆，遊客打車難、地鐵人多擠不上去、巴士排長隊。馬年春節，內地放假步入尾聲，深圳北將再迎返程客流高峰。為應對深夜及凌晨時段大批抵達深圳的旅客，本次深圳市多部門聯動，延長地鐵服務時間至凌晨兩點，更開設多條免費接駁巴士專線，確保每一位夜歸人「不管多晚，都有一條回家的路」。



據深視新聞報道，2月21日晚上11時30分左右，深圳北站西廣場出站口依然燈火通明，大批返深旅客拖著行李箱，沿著清晰的指示標誌有序出站。

在客運值班室內，值班人員正透過客運綜合監控大屏幕，實時緊盯客流變化，以便及時應對高峰期的各種狀況。深圳北站客運一班值班員戴隆平介紹：「根據到達客流的情況，提前做好值班人員的安排。在客流高峰期間，會到現場加強站台的作業，並到通廊巡查出站的情況。」

為保障節後返程高峰期間旅客能快速、順暢地離開車站，深圳北站加強了出站口及站台到達區域的客流組織。深圳北站出站口崗位增派了多名工作人員進行現場疏導，協助旅客快速通行。深圳北站客運員王燦表示：「到達高峰期間，有大量的旅客出站，我們在扶梯處引導旅客走好腳下的每一步，安全出站。」

儘管已是深夜，站內廣播仍循環播放著提示：「旅客朋友們，今日深圳北站地鐵運營時間延長至凌晨兩點，請各位旅客從A1或A2出站口出站乘坐地鐵，感謝您的配合。」

不僅如此，為了進一步提升接駁效率，深圳北站還與地鐵方面加強協調聯動，在A2出站口與地鐵之間開通了免安檢通道，方便換乘旅客快速進入地鐵站。深圳地鐵5號線深圳北站值班站長祝永生介紹：「根據節後返程客流高峰情況，每日14時開啟免安檢綠色通道至運營結束，為乘客轉乘地鐵提供便利。」有深圳市民蔡先生對此大讚：「效率更高、速度更快。」

深圳地鐵及港鐵深圳全網將按照「11+8+7」模式延長運營服務時間⬇️

即使地鐵停運，凌晨2點後，免費巴士接駁專線也會將市民遊客送回家。

在深圳北站，乘客可前往東廣場二樓公交場站，於2月22日凌晨返程高峰期搭乘公交接駁專線，直達福田筍崗、南山西麗、寶安新安、龍崗坂田、龍崗大運、龍華壹方城、光明玉律等重點區域。至於福田高鐵站，則在2月22日凌晨1時至4時期間提供公交接駁服務，乘客可乘車前往廣電大廈（公交站）、上海賓館（公交站）等熱點區域進行換乘。

相關負責人解釋運作流程表示：「旅客只需要跟着引導員前往上車點，拿著行李上車，到點下車即可，不需要任何費用。」有市民遊客帶著大大小小的行李，輕鬆登上免費巴士專線，踏上回家的最後一程。深圳市民梁先生感嘆道：「沒想到凌晨兩點多還有免費的公交車，感覺特別暖心、特別方便。」

出租車及網約車方面，交通運輸部門已督促全市11家巡遊出租車企業，在客流高峰時段準備好1100台出租車作為應急運力，以保障全市旅客的乘車需求。同時，相關部門搭建了運力調度平台，現場管理人員會根據乘客數量，即時調度周邊運力前往高鐵站、機場、口岸、公交接駁點等客流高峰區域提供支援。

針對網約車服務，交通運輸部門亦已及時共享後半夜加班列車的抵達客流數據信息，指導各網約車平台企業有針對性地加派運力，並督促平台加大對司機前往深圳北站、機場等重點樞紐的接單獎勵機制，確保有足夠的網約車為深夜抵深的旅客提供服務。